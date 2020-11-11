شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من كوبر والبيرة بينهم سيدة

الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من كوبر والبيرة بينهم سيدة
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 6 مواطنين، بينهم سيدة، خلال عمليات دهم واقتحام، نفذتها في بلدة كوبر، وحي "أم الشرايط" بالبيرة.

وأفادت مصادر محلية من كوبر، أن عملية الاعتقال، طالت كلاً من: وائل الطقز، وشادي محمود زيبار، ومحمد يوسف زيبار، ومحمود يوسف زيبار، وزوجة المواطن رائد زيبار.

وأضافت المصادر، أن جنود الاحتلال، عاثوا خراباً في ممتلكات ومنازل المواطنين في كوبر، تمثلت بتفجير وتكسير الأبواب والأثاث.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، الشاب أيمن أبو سريع، خلال اقتحامها لحي "أم الشرايط" في مدينة البيرة.

وأفادت مصادر محلية، باقتحام قوة خاصة للحي تبعها عدد من الجيبات العسكرية، كما دارت مواجهات مع الشبان خلال انسحاب قوات الاحتلال من المنطقة.

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