لبنان: مطالبات بالسجن المؤبد للمدان باغتيال رفيق الحريري
رام الله - دنيا الوطن
طالب الادعاء في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، بالسجن المؤبد لسليم عياش المدان في القضية قبل نحو 3 أشهر.
واستمع قضاة المحكمة الدولية في جلسة أمس الثلاثاء إلى مرافعات شفهية للمدعي العام، ومحامي الدفاع عن سليم عياش، والممثلين القانونيين للمتضررين.
وقال المدعي نايجل بافواس للمحكمة: "أشد عقوبة لدى المحكمة هي السجن المؤبد"، مشيرا إلى أن الادعاء يرى أن "هذا هو الحكم العادل والمناسب الوحيد" للمدان.
وأضاف: "لماذا السجن المؤبد؟ تلك جرائم بالغة الخطورة... ويعد هذا الهجوم الإرهابي الأخطر الذي يقع في الأراضي اللبنانية"، فيما يبحث الادعاء أيضا مصادرة ممتلكات عياش الذي حكم عليه غيابيا.
طالب الادعاء في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، بالسجن المؤبد لسليم عياش المدان في القضية قبل نحو 3 أشهر.
واستمع قضاة المحكمة الدولية في جلسة أمس الثلاثاء إلى مرافعات شفهية للمدعي العام، ومحامي الدفاع عن سليم عياش، والممثلين القانونيين للمتضررين.
وقال المدعي نايجل بافواس للمحكمة: "أشد عقوبة لدى المحكمة هي السجن المؤبد"، مشيرا إلى أن الادعاء يرى أن "هذا هو الحكم العادل والمناسب الوحيد" للمدان.
وأضاف: "لماذا السجن المؤبد؟ تلك جرائم بالغة الخطورة... ويعد هذا الهجوم الإرهابي الأخطر الذي يقع في الأراضي اللبنانية"، فيما يبحث الادعاء أيضا مصادرة ممتلكات عياش الذي حكم عليه غيابيا.
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