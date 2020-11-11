دولي

لبنان: مطالبات بالسجن المؤبد للمدان باغتيال رفيق الحريري

لبنان: مطالبات بالسجن المؤبد للمدان باغتيال رفيق الحريري
رام الله - دنيا الوطن
طالب الادعاء في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، بالسجن المؤبد لسليم عياش المدان في القضية قبل نحو 3 أشهر.

واستمع قضاة المحكمة الدولية في جلسة أمس الثلاثاء إلى مرافعات شفهية للمدعي العام، ومحامي الدفاع عن سليم عياش، والممثلين القانونيين للمتضررين.

وقال المدعي نايجل بافواس للمحكمة: "أشد عقوبة لدى المحكمة هي السجن المؤبد"، مشيرا إلى أن الادعاء يرى أن "هذا هو الحكم العادل والمناسب الوحيد" للمدان.

وأضاف: "لماذا السجن المؤبد؟ تلك جرائم بالغة الخطورة... ويعد هذا الهجوم الإرهابي الأخطر الذي يقع في الأراضي اللبنانية"، فيما يبحث الادعاء أيضا مصادرة ممتلكات عياش الذي حكم عليه غيابيا.

أخبار ذات صلة

(كورونا) حول العالم.. الإصابات تقترب من 52 مليوناً

(كورونا) حول العالم.. الإصابات تقترب من 52 مليوناً

بايدن لزعماء العالم: أمريكا ستعود بقوة إلى اللعبة

بايدن لزعماء العالم: أمريكا ستعود بقوة إلى اللعبة

غانتس يبعث رسالة تهديد إلى نتنياهو

غانتس يبعث رسالة تهديد إلى نتنياهو

أردوغان يشكر ترامب

أردوغان يشكر ترامب

بايدن: عدم اعتراف ترامب بفوزي لا يُغير من خطة انتقال السلطة

بايدن: عدم اعتراف ترامب بفوزي لا يُغير من خطة انتقال السلطة

بومبيو: ستكون هناك عملية انتقال سلسة للسلطة بعد الانتهاء من فرز الأصوات

بومبيو: ستكون هناك عملية انتقال سلسة للسلطة بعد الانتهاء من فرز الأصوات

إيطاليا تسجل أكثر من 500 وفاة بفيروس (كورونا) للمرة الأولى منذ إبريل

إيطاليا تسجل أكثر من 500 وفاة بفيروس (كورونا) للمرة الأولى منذ إبريل

إسرائيل: (كنيست) تقر إعلان السلام مع مملكة البحرين

إسرائيل: (كنيست) تقر إعلان السلام مع مملكة البحرين

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

طالع أسعار الدجاج والفواكه والخضروات في قطاع غزة

طالع أسعار الدجاج والفواكه والخضروات في قطاع غزة

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأربعاء

الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من كوبر والبيرة بينهم سيدة

الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من كوبر والبيرة بينهم سيدة

قيادي بـ حماس&#34;: لا ينفع السكوت على جرائم الاحتلال بحق الأسرى

قيادي بـ حماس": لا ينفع السكوت على جرائم الاحتلال بحق الأسرى

صور: &#34;جودة البيئة&#34; تطلق مجموعة من غزلان الجبل الفلسطيني والطيور البرية للطبيعة

صور: "جودة البيئة" تطلق مجموعة من غزلان الجبل الفلسطيني والطيور البرية للطبيعة

النيابة العامة تُشرف على إتلاف أشتال ماريغوانا مخدرة

النيابة العامة تُشرف على إتلاف أشتال ماريغوانا مخدرة

حزب الشعب ينعى الأسير أبو وعر ويُحمل الاحتلال المسؤولية عن استشهاده

حزب الشعب ينعى الأسير أبو وعر ويُحمل الاحتلال المسؤولية عن استشهاده

حنا عيسى: عريقات قاسم مشترك بين كافة القوى الوطنية والإسلامية ورحيله خسارة لفلسطين

حنا عيسى: عريقات قاسم مشترك بين كافة القوى الوطنية والإسلامية ورحيله خسارة لفلسطين

منوعات

شاهد: دنيا بطمة تجري تغيرات على شكلها بعد ولادتها

شاهد: دنيا بطمة تجري تغيرات على شكلها بعد ولادتها

شكران مرتجى: حين يغازلني أكون ابنة عشرين

شكران مرتجى: حين يغازلني أكون ابنة عشرين

شاهد: فيديو تشويقي لحلا الترك .. كيف تغيرت؟

شاهد: فيديو تشويقي لحلا الترك .. كيف تغيرت؟

هل خان حسام حبيب زوجته شيرين عبد الوهاب؟

هل خان حسام حبيب زوجته شيرين عبد الوهاب؟

شاهد: اختبار (كورونا) على طريقة آسر ياسين

شاهد: اختبار (كورونا) على طريقة آسر ياسين

تضارب الأنباء بشأن إصابة الفنانة عبلة كامل بمرض السرطان وبمرحلة متقدمة

تضارب الأنباء بشأن إصابة الفنانة عبلة كامل بمرض السرطان وبمرحلة متقدمة

شاهد: أحدث ظهور لعائلة &#34;القُبلات&#34;

شاهد: أحدث ظهور لعائلة "القُبلات"

شاهد: جنى عمرو دياب في ليلة حمراء بأحضان صديقها..وهجوم على والدها

شاهد: جنى عمرو دياب في ليلة حمراء بأحضان صديقها..وهجوم على والدها

شاهد: حب ورقص وأحضان..أكثر ما يظهره ماجد المصري من علاقته بزوجته

شاهد: حب ورقص وأحضان..أكثر ما يظهره ماجد المصري من علاقته بزوجته

هنادي مهنا تنهي جدل دعوة حمو بيكا وحسن شاكوش على زفافها وتُحرج والدها

هنادي مهنا تنهي جدل دعوة حمو بيكا وحسن شاكوش على زفافها وتُحرج والدها

عربي

الجنائية الدولية تدين استخدام الألغام ضد المدنيين في ليبيا

الجنائية الدولية تدين استخدام الألغام ضد المدنيين في ليبيا

الأردن: إغلاق صناديق الاقتراع بالانتخابات البرلمانية

الأردن: إغلاق صناديق الاقتراع بالانتخابات البرلمانية

الكاظمي وبن سلمان يؤكدان التزامهما بقرارات &#34;أوبك&#34;

الكاظمي وبن سلمان يؤكدان التزامهما بقرارات "أوبك"

مصر: تسجيل 232 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مصر: تسجيل 232 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية