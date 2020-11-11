لبنان: مطالبات بالسجن المؤبد للمدان باغتيال رفيق الحريري

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رام الله - دنيا الوطن

طالب الادعاء في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، بالسجن المؤبد لسليم عياش المدان في القضية قبل نحو 3 أشهر.



واستمع قضاة المحكمة الدولية في جلسة أمس الثلاثاء إلى مرافعات شفهية للمدعي العام، ومحامي الدفاع عن سليم عياش، والممثلين القانونيين للمتضررين.



وقال المدعي نايجل بافواس للمحكمة: "أشد عقوبة لدى المحكمة هي السجن المؤبد"، مشيرا إلى أن الادعاء يرى أن "هذا هو الحكم العادل والمناسب الوحيد" للمدان.



وأضاف: "لماذا السجن المؤبد؟ تلك جرائم بالغة الخطورة... ويعد هذا الهجوم الإرهابي الأخطر الذي يقع في الأراضي اللبنانية"، فيما يبحث الادعاء أيضا مصادرة ممتلكات عياش الذي حكم عليه غيابيا.