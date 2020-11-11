الجنائية الدولية تدين استخدام الألغام ضد المدنيين في ليبيا

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

دانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عقدت عبر الفيديو، الاستخدام المتزايد للألغام والعبوات الناسفة ضد المدنيين في ليبيا.



وقالت بنسودا: "تلقينا معلومات مؤكدة تشير إلى استخدام متزايد للألغام والعبوات الناسفة المصنعة محليا ضد المدنيين"، فيما تجري أجهزة المحكمة تحقيقات في انتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا.



وبحسب موقع قناة (روسيا اليوم) فقد تحدثت بنسودا عن تقارير تفيد بـ"زرع ألغام وعبوات ناسفة مصنعة محليا في مرائب للسيارات ومطابخ وغرف نوم ومنازل المدنيين".



وتابعت: "كثير من المدنيين الذين عادوا إلى منازلهم التي غادروها هربا من المعارك سقطوا بين قتيل وجريح لأن منازلهم كانت مفخخة"، مذكرة بأن "استخدام الألغام ضد المدنيين يعد جريمة"، وفق القانون الدولي.