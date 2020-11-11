بايدن لزعماء العالم: أمريكا ستعود بقوة إلى اللعبة

جو بايدن

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن: إن الولايات المتحدة ستعود بقوة خلال ولايته الرئاسية إلى المشهد العالمي.



وأضاف بايدن في تغريدة عبر حسابه بموقع (تويتر)، اليوم الأربعاء: "عندما أتحدث إلى القادة الأجانب أقول لهم إن أمريكا ستعود.. سنعود إلى اللعبة".



وكان الرئيس الأمريكي المنتخب، تلقى عدة اتصالات من بعض زعماء الدول الأوروبية لتهنئته بالفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية.



وأشارت حملة بايدن، إلى أن الرئيس المنتخب تلقى اتصالات هاتفية من قادة فرنسا وألمانيا وأيرلندا والمملكة المتحدة.