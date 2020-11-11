دولي

بايدن لزعماء العالم: أمريكا ستعود بقوة إلى اللعبة

بايدن لزعماء العالم: أمريكا ستعود بقوة إلى اللعبة
جو بايدن
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن: إن الولايات المتحدة ستعود بقوة خلال ولايته الرئاسية إلى المشهد العالمي.

وأضاف بايدن في تغريدة عبر حسابه بموقع (تويتر)، اليوم الأربعاء: "عندما أتحدث إلى القادة الأجانب أقول لهم إن أمريكا ستعود.. سنعود إلى اللعبة".

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب، تلقى عدة اتصالات من بعض زعماء الدول الأوروبية لتهنئته بالفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وأشارت حملة بايدن، إلى أن الرئيس المنتخب تلقى اتصالات هاتفية من قادة فرنسا وألمانيا وأيرلندا والمملكة المتحدة.

أخبار ذات صلة

غانتس يبعث رسالة تهديد إلى نتنياهو

غانتس يبعث رسالة تهديد إلى نتنياهو

أردوغان يشكر ترامب

أردوغان يشكر ترامب

بايدن: عدم اعتراف ترامب بفوزي لا يُغير من خطة انتقال السلطة

بايدن: عدم اعتراف ترامب بفوزي لا يُغير من خطة انتقال السلطة

بومبيو: ستكون هناك عملية انتقال سلسة للسلطة بعد الانتهاء من فرز الأصوات

بومبيو: ستكون هناك عملية انتقال سلسة للسلطة بعد الانتهاء من فرز الأصوات

إيطاليا تسجل أكثر من 500 وفاة بفيروس (كورونا) للمرة الأولى منذ إبريل

إيطاليا تسجل أكثر من 500 وفاة بفيروس (كورونا) للمرة الأولى منذ إبريل

إسرائيل: (كنيست) تقر إعلان السلام مع مملكة البحرين

إسرائيل: (كنيست) تقر إعلان السلام مع مملكة البحرين

الإعلام الأمريكي: استقالة كبير مسؤولي السياسة بوزارة الدفاع

الإعلام الأمريكي: استقالة كبير مسؤولي السياسة بوزارة الدفاع

نتنياهو: دول عربية أخرى ستنضم إلى عملية التطبيع

نتنياهو: دول عربية أخرى ستنضم إلى عملية التطبيع

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

قيادي بـ حماس&#34;: لا ينفع السكوت عن جرائم الاحتلال بحق الأسرى

قيادي بـ حماس": لا ينفع السكوت عن جرائم الاحتلال بحق الأسرى

صور.. &#34;جودة البيئة&#34; تطلق مجموعة من غزلان الجبل الفلسطيني والطيور البرية للطبيعة

صور.. "جودة البيئة" تطلق مجموعة من غزلان الجبل الفلسطيني والطيور البرية للطبيعة

النيابة العامة تشرف على إتلاف أشتال ماريغوانا مخدرة

النيابة العامة تشرف على إتلاف أشتال ماريغوانا مخدرة

حزب الشعب ينعى الأسير أبو وعر ويحمل الاحتلال المسؤولية عن استشهاده

حزب الشعب ينعى الأسير أبو وعر ويحمل الاحتلال المسؤولية عن استشهاده

حنا عيسى: عريقات قاسم مشترك بين كافة القوى الوطنية والإسلامية ورحيله خسارة لفلسطين

حنا عيسى: عريقات قاسم مشترك بين كافة القوى الوطنية والإسلامية ورحيله خسارة لفلسطين

&#34;المقاومة الشعبية&#34; في فلسطين تعقب على استشهاد الأسير كمال أبو وعر

"المقاومة الشعبية" في فلسطين تعقب على استشهاد الأسير كمال أبو وعر

جمعية حسام تنعي الأسير كمال أبو وعر وتطالب بفتح تحقيق دولي

جمعية حسام تنعي الأسير كمال أبو وعر وتطالب بفتح تحقيق دولي

التحرير الفلسطينية: استشهاد الأسير كمال أبو وعر جريمة حرب منظمة

التحرير الفلسطينية: استشهاد الأسير كمال أبو وعر جريمة حرب منظمة

منوعات

شاهد: دنيا بطمة تجري تغيرات على شكلها بعد ولادتها

شاهد: دنيا بطمة تجري تغيرات على شكلها بعد ولادتها

شكران مرتجى: حين يغازلني أكون ابنة عشرين

شكران مرتجى: حين يغازلني أكون ابنة عشرين

شاهد: فيديو تشويقي لحلا الترك .. كيف تغيرت؟

شاهد: فيديو تشويقي لحلا الترك .. كيف تغيرت؟

هل خان حسام حبيب زوجته شيرين عبد الوهاب؟

هل خان حسام حبيب زوجته شيرين عبد الوهاب؟

شاهد: اختبار (كورونا) على طريقة آسر ياسين

شاهد: اختبار (كورونا) على طريقة آسر ياسين

تضارب الأنباء بشأن إصابة الفنانة عبلة كامل بمرض السرطان وبمرحلة متقدمة

تضارب الأنباء بشأن إصابة الفنانة عبلة كامل بمرض السرطان وبمرحلة متقدمة

شاهد: أحدث ظهور لعائلة &#34;القُبلات&#34;

شاهد: أحدث ظهور لعائلة "القُبلات"

شاهد: جنى عمرو دياب في ليلة حمراء بأحضان صديقها..وهجوم على والدها

شاهد: جنى عمرو دياب في ليلة حمراء بأحضان صديقها..وهجوم على والدها

شاهد: حب ورقص وأحضان..أكثر ما يظهره ماجد المصري من علاقته بزوجته

شاهد: حب ورقص وأحضان..أكثر ما يظهره ماجد المصري من علاقته بزوجته

هنادي مهنا تنهي جدل دعوة حمو بيكا وحسن شاكوش على زفافها وتُحرج والدها

هنادي مهنا تنهي جدل دعوة حمو بيكا وحسن شاكوش على زفافها وتُحرج والدها

عربي

الأردن: إغلاق صناديق الاقتراع بالانتخابات البرلمانية

الأردن: إغلاق صناديق الاقتراع بالانتخابات البرلمانية

الكاظمي وبن سلمان يؤكدان التزامهما بقرارات &#34;أوبك&#34;

الكاظمي وبن سلمان يؤكدان التزامهما بقرارات "أوبك"

مصر: تسجيل 232 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مصر: تسجيل 232 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الأردن يسجل حصيلة قياسية جديدة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يسجل حصيلة قياسية جديدة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)