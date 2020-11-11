جو بايدن والقضية الفلسطينية.. هل يُصلح ما أفسده دونالد ترامب؟

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خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

يبدو أن العالم كان ينتظر فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب سياساته المختلفة عن سابقه دونالد ترامب، وخاصة تجاه القضية الفلسطينية، وها قد فعلها وتغلب على منافسه الجمهوري؛ ليقترب من الدخول إلى البيت الأبيض، ويمارس مهامه كرئيس للولايات المتحدة.



أبدى بايدن في كثير من تصريحاته قبل فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مواقف إيجابية تجاه القضية الفلسطينية، حيث أعلن خلال حملته الانتخابية، أنه سيعيد فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية، بالإضافة إلى أنه سيسعى لعودة عملية المفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيليين، كذلك سيبقى متمسكاً بحل الدولتين، وأنه سيعيد المساعدات المالية إلى السلطة الفلسطينية.



والسؤال هنا، هل سيعمل جو بايدن على إصلاح ما أفسده ترامب؟



أكد الدكتور ذو الفقار سويرجيو، الكاتب والمحلل السياسي، لـ"دنيا الوطن"، أنه من المعروف بأن السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ثابتة، فقد يتغير المزارعون ولكن المحصول واحد، والخراب الكبير الذي أحدثه ترامب في السنوات الأربع الماضية في كثير من ثوابت الولايات المتحدة، ستضع بايدن أمام تحديثات جديدة، وعلى رأسها إمكانية التراجع وتدوير الزوايا في كثير من القرارات التي تتعارض مع اسراتيجية الديمقراطيين في إدارة الصراع في الشرق الأوسط، خاصة فيما يتعلق بالقدس والاستيطان، وحل الدولتين، بما يحقق أمن دولة إسرائيل لـ 100 عام مقبلة.



وأضاف سويرجيو: "كذلك عليه أن يضمن حالة التوازن الاستراتيجي أي التعامل مع المحيط العربي استناداً إلى المبادئ والأخلاق التي نسجتها الولايات المتحدة حول نفسها لعشرات السنوات، وقام بتدميرها الراحل ترامب، منها حقوق الإنسان ودعم الدكتاتوريات، والملف النووي الإيراني، ومحاربة التطرف الديني، وهي بلا شك مبادئ زائفة، عندما يتعلق الأمر بمصالح أمريكا".



وتابع بقوله: "نحن أمام عودة العلاقات مع الفلسطينيين ودعم وجود السلطة الفلسطينية، وكبح جموح الاستيطان وفتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن، وفتح قنصلية أمريكية في القدس الشرقية ومحاولة إيجاد تعريف جديد لحدود القدس".



وأوضح المحلل السياسي، أن كل ذلك هو لبناء استراتيجية تمنع إسرائيل من إيذاء نفسها، والتحول لدولة (أبرتهايد) أو دولة ثنائية القومية، تكون بداية نهية المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة، لافتاً إلى أن بقاء إسرائيل كقاعدة متقدمة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، يمثل حجر الزاوية في بقاء هيمة أمريكا في الشرق الأوسط على أسس جيوسياسية اقتصادية طويلة الأمد.



ورأى سويرجيو، أن كل ذلك لن يتحقق إلا من خلال خطة طريق جديدة أساسها المفاوضات، من حيث وصلت الأمور قبل أربع سنوات، لافتاً إلى أنه قد يتم الدعوة لمؤتمر دولي، يعلن بدء مرحلة جديدة من المفاوضات أكثر تسارعاً تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وروسيا؛ من أجل إحداث اختراق إعادة الأمل.



وفيما يتعلق بأموال المقاصة، أوضح سويرجيو، أن السلطة الفلسطينية جاهزة لاستلام أموال المقاصة، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن ما حدث من عودة للديمقراطية للحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، سيكون السلم القوي للنزول عن الشجرة ودون أي ضغوط؛ منعاً لانهيار السلطة، وقطع الطريق على البدائل الجاهزة.



من جانبه، قال الدكتور هاني العقاد، المحلل السياسي، لـ"دنيا الوطن": "لا أعتقد أن العلاقات الأمريكية الفلسطينية مرت بمرحلة أسوأ من مرحلة الرئيس ترامب، الذي جند كل شيء في الولايات المتحدة لصالح إسرائيل، والعمل لأجل الدولة اليهودية الكبرى أكثر من أمريكا ذاتها".



وأضاف العقاد: "فوز بايدن يعني إعادة العلاقات مع منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وبالتالي إعادة ضخ المساعدات على السلطة الفلسطينية، بالإضافة للحديث عن تبني حل الدولتين وهذا الأمر كان من خلال رسالة وعد من بايدن للجاليات العربية والإسلامية عبر منظمات المجتمع المدني العربية الأمريكية في أمريكا والتي وجهت الجاليات لإعطاء أصواتهم لبايدن، ليس هذا فقط وإنما شاركت الجالية العربية والفلسطينية والإسلامية بسبع أعضاء في حملة بايدن الانتخابية، وبالتالي فقد وعد بأكثر من المساعدات المالية".



ولم يستعبد المحلل السياسي، أن يضغط جو بايدن على حكومة نتنياهو، لتفرج عن أموال المقاصة دون اقتطاع أي منها، ولأي أسباب واهية، كما أنه سيعيد افتتاح قنصية أمريكية لرعاية العلاقات الفلسطينية الأمريكية في القدس الشرقية.



وفي السياق، قال العقاد: "أما بخصوص إعادة سفارة واشنطن من القدس إلى تلأابيب، لا أعتقد أن بايدن يمكن أن يفعل ذلك في المرحلة الأولي من تولية إدارة البيت الأبيض، وعلى الأقل ليس قبل أي مفاوضات فلسطينية إسرائيلية على أساس حل الدولتين، ولن يكون هناك تغير في موضوع الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في المرحلة الأولى لإدارة بايدن، لكنه سيحاول ألا يثير هذه القضية من جديد أمام الفلسطينيين والإسرائيليين".



واستبعد العقاد، أن يؤيد بايدن، ضم الضفة الغربية، وفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات هناك، بل سينفذ وعده بالضغط على حكومة الاحتلال؛ لتجميد توسيع الاستيطان لحمايدة مبدأ حل الدولتين.



وفيما يتعلق بقضية التطبيع، رأى العقاد، أن بايدن سيستمر في ذات النهج لإدارة ترامب، لكنه لن يولي هذه القضية اهتماماً كبيراً على حساب القضايا الكبيرة التي اعتبرت خطيئة في سياسة ترامب في التعامل مع الصراع، متوقعاً في الوقت ذاته الا تلقى (صفقة القرن) أي اهتمام في إدارة بايدن.



وقال: "صفقة القرن، تلقت ضربة قاصمة، وخاصة أنها بنيت على أساس التفرد بالحل الأمريكي لصالح إسرائيل وحدها، وهذا ما لم يعجب بايدن كثيراً، لأنه يؤمن بحل الصراع على أساس قبول الطرفين ومن على طاولة المفاوضات، والمهم أن بايدن لا يقبل أن تتنكر أي مبادرة أمريكية لمبدأ حل الدولتين، وهذا ما أكدته نائبته كاميلا هاريس، بأنها وبايدن ملتزمان بحل الدولتين وسوف يعارضان أي خطوات أحادية وتوسيع الاستيطان وسوف يوقف عمل فريق السلام الخاص بالصفقة، وسيشكل فريقاً آخر لدراسة سبل إعادة الطرفين الفلسطينيين والإسرائيليين لطاولة المفاوضات وفق المرجعيات وقرارات الشرعية الدولية".



وأضاف: "لعل المهم هنا أن يستعيد بايدن العلاقات مع الفلسطينيين على أساس الدفع باتجاه حل الصراع بمشاركة الرباعية الدولية والقوى المركزية بالعالم، وليس برعاية أمريكية محضة، وهذا ما نعتقد أنه من أصعب ما يواجه بايدن، ومن كبرى التحديات لإدارته".



بدوره، أكد الدكتور فهمي شراب، الكاتب والمحلل السياسي، في مقال له وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه مع قدوم إدارة جو بايدن، فإنه من المتوقع إعادة العلاقات الأمريكية الفلسطينية، واستئناف الدعم المالي الأمريكي للسلطة الفلسطينية ورفع المنع عن أموال المقاصة.



وأشار شراب إلى أن بايدن يؤمن بالمسار التفاوضي، ويكرر دوماً في تصريحاته، ضرورة العمل وفق مبدأ حل الدولتين، مما سيعزز من موقف السلطة الفلسطينية، متوجاً ذلك بإعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن.



وقال: "كما من المتوقع أن يحدث لقاء قريب بين الرئيس أبو مازن وبين الرئيس الأمريكي بايدن خلال الأسابيع القادمة، وذلك ترجمة لتصريحات بايدن المؤكدة على ضرورة الحوار بين الإسرائيليين والقيادة الفلسطينية، الأمر الذي سيجعل المصالحة الفلسطينية تتباعد أكثر فأكثر".