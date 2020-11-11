غانتس يبعث رسالة تهديد إلى نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش بيني غانتس

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، أن بيني غانتس وزير الجيش الإسرائيلي، بعث برسالة تهديد إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، مساء أمس الثلاثاء.



وأفادت صحيفة (يسرائيل هيوم) بأن غانتس هدد نتنياهو بأنه في حال عدم إقرار ميزانية الدولة للعام 2020/2021، فإنه سيذهب إلى صناديق الاقتراع، التي انضم للائتلاف الحاكم مع نتنياهو، لتجنبها، وعدم الدخول في انتخابات رابعة.



وقال غانتس: إن الوقت ينفد، وحزبه (أزرق أبيض) يريد إقرار الميزانية بأسرع وقت، وإلا سيكون المصير هو الدخول في انتخابات جديدة للكنيست.



وأشار غانتس إلى أن الحزب الحاكم (ليكود) يؤجل المصادقة على ميزانية الدولة المقبلة، وبأنه كان يتعين تمرير تلك الميزانية في شهر آب/ أغسطس الماضي، ولكنه يقوم بتأجلها، غير مرة، دون أي تفسير، بحسب غانتس.