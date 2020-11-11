شؤون فلسطينية

طقس الأربعاء: احتمالية لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق الأراضي الفلسطينية

طقس الأربعاء: احتمالية لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق الأراضي الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
 يكون الجو اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً إلى صاف لطيفا في المناطق الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر درجات الحرارة، ويحتمل سقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر خفيف  الى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة  والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وغدًا الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف لطيفا في المناطق الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، ويحتمل سقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر خفيف  الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف دافئا نسبيا في معظم المناطق ، و يطرأ ارتفاع طفيف درجات الحرارة ، والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما السبت، فيكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف دافئا نسبيا في معظم المناطق ، و يطرأ ارتفاع طفيف درجات الحرارة ، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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