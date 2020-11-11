الأردن: إغلاق صناديق الاقتراع بالانتخابات البرلمانية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت "الهيئة المستقلة للانتخاب" بالأردن، مساء الثلاثاء، إغلاق صناديق الاقتراع بالانتخابات البرلمانية، بعد تمديدها ساعتين إضافيتين عن الموعد الرسمي للإغلاق، لمنح المصوتين المزيد من الوقت.



وكانت أعداد المصوتين قد بلغت، عند قرار الإغلاق، مليونا و386 ألفا و749 ناخبا، من أصل 4 ملايين و640 ألفا و643، بنسبة 29.88 بالمئة.



وقال رئيس الهيئة خالد الكلالدة، خلال مؤتمر صحفي، إن عملية فرز الأصوات ستتم هذه الليلة، دون أن يحدد موعدا لإعلان النتائج.



ويتنافس 1674 مرشحا، على مقاعد مجلس النواب وعددها 130، ضمن 294 قائمة، كما نقلت وكالة أنباء (أناضول).



وجرت الانتخابات ضمن قانون القوائم، الذي تم إقراره عام 2016، عوضا عن قانون "الصوت الواحد" الذي لا يسمح سوى باختيار مرشح واحد، بعكس قانون القوائم الذي يسمح بمنافسة أكثر من قائمة تفوز منها من تحقق أعلى الأصوات.



ويضم البرلمان غرفتين هما: مجلس الأعيان (معين من قبل الملك ويضم 65 مقعدا) ومجلس النواب (منتخب ويضم 130 مقعدا).



وشهدت الانتخابات البرلمانية الحالية مشاركة حزبية غير مسبوقة، خاض خلالها 47 حزبا من إجمالي 48 في البلاد غمار المنافسة، وفق تصريح أدلى به في وقت سابق للأناضول عامر بني عامر، مدير مركز راصد (خاص، معني بمتابعة الشؤون البرلمانية).