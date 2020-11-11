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الكاظمي وبن سلمان يؤكدان التزامهما بقرارات "أوبك"

الكاظمي وبن سلمان يؤكدان التزامهما بقرارات "أوبك"
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، التزام بلديهما الكامل بقرارات منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك".

جاء ذلك في بيان مشترك، نشرته وكالة الأنباء السعودية، عقب لقاء الكاظمي وابن سلمان، عبر اتصال مرئي، الثلاثاء.

وقال البيان: إن "الجانبين أكدا على أهمية التعاون في مجالات الطاقة وتبادل الخبرات وتنسيق المواقف في المجال النفطي ضمن نطاق عمل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وتحالف (أوبك +)"، الذي يضم منتجين من خارج "أوبك" في مقدمتهم روسيا.

كما شددا على "الالتزام الكامل بكافة القرارات التي تم الاتفاق عليها، وبما يضمن التوصل إلى أسعار نفط عادلة ومناسبة للمصدرين والمستهلكين على حد سواء في سوق النفط العالمية"، وفق البيان، وفق ما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).

ومن المقرر أن تجتمع لجنة وزارية منبثقة عن "أوبك +" في 30 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، ومطلع كانون الأول/ديسمبر المقبل، لاتخاذ قرار بشأن سياسات الإنتاج.

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