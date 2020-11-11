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مصر: تسجيل 232 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مصر: تسجيل 232 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت مصر يوم الثلاثاء، 232 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما تم تسجيل وفق تصريح للمتحدث باسم وزارة الصحة، في البلاد، 14 حالة وفاة جديدة، مضيفاً أن 101 حالة تعافٍ جديدة غادرت المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وبذلك يرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100540 حالات حتى اليوم، فيما وصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس حتى الثلاثاء هو 109654 حالة من ضمنهم 100540 حالة تم شفاؤها، و 6394 حالة وفاة.

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