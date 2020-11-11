النيابة العامة تشرف على إتلاف أشتال ماريغوانا مخدرة









رام الله - دنيا الوطنأشرفت النيابة العامة على إتلاف كمية من المضبوطات من أشتال المارغوانا المخدرة، في منطقة ضواحي القدس وذلك عطفاً على قرار النائب العام المستشار أكرم الخطيب بتشكيل لجنة لإتلافها.وتمت عملية الإتلاف بالطرق القانونية بعد الاحتفاظ بعينات لغايات الفحص، وعليه تم تدوين كافة الإجراءات في محضر رسمي وبحضور أعضاء اللجنة، وهي النيابة العامة ممثلة بوكيل النيابة العامة الاستاذ مجدي قريع، وممثل عن شرطة مكافحة المخدرات، وممثل عن وزارة الصحة، وممثل عن جهاز الدفاع المدني، وممثل عن شرطة ضواحي القدس، وممثل عن سلطة جودة البيئة.