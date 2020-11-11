عاجل

  • حملة بايدن:المعركة القضائية التي يروج لها ترمب لا تعدو كونها مسرحية وضوضاء لا علاقة لها بالقانون

  • حملة ترمب ترفع دعوى بميشيغين لوقف المصادقة على نتيجة الانتخابات لحين التحقق من قانونية عملية الاقتراع

شؤون فلسطينية

حزب الشعب ينعى الأسير أبو وعر ويحمل الاحتلال المسؤولية عن استشهاده

حزب الشعب ينعى الأسير أبو وعر ويحمل الاحتلال المسؤولية عن استشهاده
رام الله - دنيا الوطن
حمل حزب الشعب الفلسطيني، الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير كمال أبو وعر (46 عاماَ) الذي قضى نتيجة اهماله الطبي وهو داخل سجون الاحتلال، حيث كان يقضي محكوميته الجائرة بالسجن والبالغة ستة مؤبدات و50 عاماَ.

ودعا حزب الشعب الفلسطيني في بيان صادر عنه مساء اليوم الثلاثاء، الامم المتحدة والصليب الأحمر الدولي ومنظمات حقوق الانسان، للقيام بدورها تجاه أسيراتنا وأسرانا في سجون الاحتلال، موضحاَ بان الأسير الشهيد كمال أبو وعر كان يعاني من مرض السرطان، ورغم حاجته الماسة للعلاج المناسب له، إلا أن سلطات الاحتلال واجهزتها لم تستجيب لكل الدعوات والاستغاثات التي صدرت الهيئات الرسمية والشعبية والجهات القانونية والطبية لإنقاذ حياته.

وفيما أكد الحزب أن سلطات الاحتلال تتعمد الاهمال الطبي لأسيراتنا وأسرانا وترفض نقلهم الى مستشفيات خارج السجون، طالب بتكاتف كل الجهود الوطنية والاقليمية والدولية، لإجبار دولة الاحتلال على توفير كل متطلبات الحماية والسلامة والرعاية الصحية لأسرى شعبنا كافة، وتطبيق جميع القوانين والاتفاقيات الدولية عليهم والافراج الفوري عن المرضى والاطفال منهم، وتسريع اجراءات مقاضاة دولة الاحتلال وملاحقة مجرمي الحرب فيها.

وفيما دعا الحزب في بيانه اللجنة الدولية للصليب الاحمر للقيام بدورها المطلوب تجاه جرائم دولة الاحتلال الإسرائيلي وعدم التستر عليها، نعى الشهيد الأسير البطل أبو وعر، وتقدم من عائلته وشعبنا بالتعازي الحارة، معاهداّ على التمسك بالأهداف الوطنية والانسانية النبيلة التي ضحى من أجلها الشهداء والأسرى.

أخبار ذات صلة

صور.. &#34;جودة البيئة&#34; تطلق مجموعة من غزلان الجبل الفلسطيني والطيور البرية للطبيعة

صور.. "جودة البيئة" تطلق مجموعة من غزلان الجبل الفلسطيني والطيور البرية للطبيعة

النيابة العامة تشرف على إتلاف أشتال ماريغوانا مخدرة

النيابة العامة تشرف على إتلاف أشتال ماريغوانا مخدرة

حنا عيسى: عريقات قاسم مشترك بين كافة القوى الوطنية والإسلامية ورحيله خسارة لفلسطين

حنا عيسى: عريقات قاسم مشترك بين كافة القوى الوطنية والإسلامية ورحيله خسارة لفلسطين

&#34;المقاومة الشعبية&#34; في فلسطين تعقب على استشهاد الأسير كمال أبو وعر

"المقاومة الشعبية" في فلسطين تعقب على استشهاد الأسير كمال أبو وعر

جمعية حسام تنعي الأسير كمال أبو وعر وتطالب بفتح تحقيق دولي

جمعية حسام تنعي الأسير كمال أبو وعر وتطالب بفتح تحقيق دولي

التحرير الفلسطينية: استشهاد الأسير كمال أبو وعر جريمة حرب منظمة

التحرير الفلسطينية: استشهاد الأسير كمال أبو وعر جريمة حرب منظمة

سلفيت: تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

سلفيت: تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

&#34;الضمير&#34; تُحمل الاحتلال مسؤولية استشهاد أبو وعر وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل لإنقاذ الأسرى

"الضمير" تُحمل الاحتلال مسؤولية استشهاد أبو وعر وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل لإنقاذ الأسرى

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

صور.. &#34;جودة البيئة&#34; تطلق مجموعة من غزلان الجبل الفلسطيني والطيور البرية للطبيعة

صور.. "جودة البيئة" تطلق مجموعة من غزلان الجبل الفلسطيني والطيور البرية للطبيعة

النيابة العامة تشرف على إتلاف أشتال ماريغوانا مخدرة

النيابة العامة تشرف على إتلاف أشتال ماريغوانا مخدرة

حزب الشعب ينعى الأسير أبو وعر ويحمل الاحتلال المسؤولية عن استشهاده

حزب الشعب ينعى الأسير أبو وعر ويحمل الاحتلال المسؤولية عن استشهاده

حنا عيسى: عريقات قاسم مشترك بين كافة القوى الوطنية والإسلامية ورحيله خسارة لفلسطين

حنا عيسى: عريقات قاسم مشترك بين كافة القوى الوطنية والإسلامية ورحيله خسارة لفلسطين

&#34;المقاومة الشعبية&#34; في فلسطين تعقب على استشهاد الأسير كمال أبو وعر

"المقاومة الشعبية" في فلسطين تعقب على استشهاد الأسير كمال أبو وعر

جمعية حسام تنعي الأسير كمال أبو وعر وتطالب بفتح تحقيق دولي

جمعية حسام تنعي الأسير كمال أبو وعر وتطالب بفتح تحقيق دولي

التحرير الفلسطينية: استشهاد الأسير كمال أبو وعر جريمة حرب منظمة

التحرير الفلسطينية: استشهاد الأسير كمال أبو وعر جريمة حرب منظمة

سلفيت: تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

سلفيت: تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

منوعات

شاهد: دنيا بطمة تجري تغيرات على شكلها بعد ولادتها

شاهد: دنيا بطمة تجري تغيرات على شكلها بعد ولادتها

شكران مرتجى: حين يغازلني أكون ابنة عشرين

شكران مرتجى: حين يغازلني أكون ابنة عشرين

شاهد: فيديو تشويقي لحلا الترك .. كيف تغيرت؟

شاهد: فيديو تشويقي لحلا الترك .. كيف تغيرت؟

هل خان حسام حبيب زوجته شيرين عبد الوهاب؟

هل خان حسام حبيب زوجته شيرين عبد الوهاب؟

شاهد: اختبار (كورونا) على طريقة آسر ياسين

شاهد: اختبار (كورونا) على طريقة آسر ياسين

تضارب الأنباء بشأن إصابة الفنانة عبلة كامل بمرض السرطان وبمرحلة متقدمة

تضارب الأنباء بشأن إصابة الفنانة عبلة كامل بمرض السرطان وبمرحلة متقدمة

شاهد: أحدث ظهور لعائلة &#34;القُبلات&#34;

شاهد: أحدث ظهور لعائلة "القُبلات"

شاهد: جنى عمرو دياب في ليلة حمراء بأحضان صديقها..وهجوم على والدها

شاهد: جنى عمرو دياب في ليلة حمراء بأحضان صديقها..وهجوم على والدها

شاهد: حب ورقص وأحضان..أكثر ما يظهره ماجد المصري من علاقته بزوجته

شاهد: حب ورقص وأحضان..أكثر ما يظهره ماجد المصري من علاقته بزوجته

هنادي مهنا تنهي جدل دعوة حمو بيكا وحسن شاكوش على زفافها وتُحرج والدها

هنادي مهنا تنهي جدل دعوة حمو بيكا وحسن شاكوش على زفافها وتُحرج والدها

عربي

الأردن يسجل حصيلة قياسية جديدة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يسجل حصيلة قياسية جديدة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الاحتلال يعلن اسقاط طائرة مسيرة لحزب الله اخترقت المجال الجوي من لبنان

الاحتلال يعلن اسقاط طائرة مسيرة لحزب الله اخترقت المجال الجوي من لبنان

السودان يعلن إصابة وزير الصحة المكلف بفيروس (كورونا)

السودان يعلن إصابة وزير الصحة المكلف بفيروس (كورونا)

لبنان يقرر الإغلاق العام لكبح (كورونا) وعون يدعو إلى التجاوب

لبنان يقرر الإغلاق العام لكبح (كورونا) وعون يدعو إلى التجاوب