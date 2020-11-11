حزب الشعب ينعى الأسير أبو وعر ويحمل الاحتلال المسؤولية عن استشهاده

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رام الله - دنيا الوطن

حمل حزب الشعب الفلسطيني، الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير كمال أبو وعر (46 عاماَ) الذي قضى نتيجة اهماله الطبي وهو داخل سجون الاحتلال، حيث كان يقضي محكوميته الجائرة بالسجن والبالغة ستة مؤبدات و50 عاماَ.



ودعا حزب الشعب الفلسطيني في بيان صادر عنه مساء اليوم الثلاثاء، الامم المتحدة والصليب الأحمر الدولي ومنظمات حقوق الانسان، للقيام بدورها تجاه أسيراتنا وأسرانا في سجون الاحتلال، موضحاَ بان الأسير الشهيد كمال أبو وعر كان يعاني من مرض السرطان، ورغم حاجته الماسة للعلاج المناسب له، إلا أن سلطات الاحتلال واجهزتها لم تستجيب لكل الدعوات والاستغاثات التي صدرت الهيئات الرسمية والشعبية والجهات القانونية والطبية لإنقاذ حياته.



وفيما أكد الحزب أن سلطات الاحتلال تتعمد الاهمال الطبي لأسيراتنا وأسرانا وترفض نقلهم الى مستشفيات خارج السجون، طالب بتكاتف كل الجهود الوطنية والاقليمية والدولية، لإجبار دولة الاحتلال على توفير كل متطلبات الحماية والسلامة والرعاية الصحية لأسرى شعبنا كافة، وتطبيق جميع القوانين والاتفاقيات الدولية عليهم والافراج الفوري عن المرضى والاطفال منهم، وتسريع اجراءات مقاضاة دولة الاحتلال وملاحقة مجرمي الحرب فيها.



وفيما دعا الحزب في بيانه اللجنة الدولية للصليب الاحمر للقيام بدورها المطلوب تجاه جرائم دولة الاحتلال الإسرائيلي وعدم التستر عليها، نعى الشهيد الأسير البطل أبو وعر، وتقدم من عائلته وشعبنا بالتعازي الحارة، معاهداّ على التمسك بالأهداف الوطنية والانسانية النبيلة التي ضحى من أجلها الشهداء والأسرى.