حنا عيسى: عريقات قاسم مشترك بين كافة القوى الوطنية والإسلامية ورحيله خسارة لفلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح حنا عيسى، إن صائب عريقات قاسم مشترك بين كافة القوى الوطنية والإسلامية.



وأضاف خلال لقائه مع قناة (الغد)، أن وفاة صائب عريقات يعد خسارة كبيرة بالنسبة للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مواقف عريقات سيذكرها التاريخ الفلسطيني.



وأكمل أن عريقات له دور كبيرًا في التفاوض مع الاحتلال، مضيفا أننا سنعاني من نقص في المفاوضات لكن يجب العمل في إطار جديد للمفاوضات للنهوض مجددًا لإعادة هيبة فلسطين.



وأوضح أن فلسطين تؤمن بأن المفاوضات هي السبيل الوحيد للوصول إلى أهدافنا المشروعة.



وتوفي عريقات بعد تدهور حالته إثر إصابته بفيروس (كورونا).



وكان عريقات يخضع للعلاج في مستشفى "هداسا عين كارم" الإسرائيلي في القدس المحتلة، وتجري في هذه الأثناء إجراءات خروج الجثمان تمهيدًا لدفنه غدًا.



ونعت الرئاسة الفلسطينية وفاة عريقات وقالت إن فقدانه يمثل خسارة كبيرة للشعب الفلسطيني.



وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس تنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام حداداً على رحيل عريقات.