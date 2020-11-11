"المقاومة الشعبية" في فلسطين تعقب على استشهاد الأسير كمال أبو وعر

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رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين: إن استشهاد الأسير البطل كمال أبو وعر جريمة مكتملة الأركان وعلى الاحتلال تحمل كافة النتائج.



وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن الإهمال الطبي الذي يتعرض له أسرانا البواسل، يحتم على الجميع التحرك وبكل قوة للرد، لرفع المعاناة عن أسرانا في سجون الاحتلال.



ودعت لتحرك شعبي غاضب على كافة المستويات في الضفة وغزة في وجه الإحتلال، مشيرة إلى أنه لا يمكن أن تستمر حالة الصمت السلبي للمؤسسات الدولية والحقوقية في ظل ما يتعرض له أسرانا، وعلى هذه المؤسسات القيام بدورها المنوط بها.



وطالبت برفع ملف الإهمال الطبي والقتل البطيء لأسرانا البواسل الى محكمة الجنايات الدولية باعتبارها جريمة ضد الانسانية.



وقالت: نؤكد ثقتنا بمقاومتنا الباسلة التي تعمل ليل نهار من أجل تحرير أسرانا، ونسأل الله أن يوفق ويسدد الخطى والسعي نحو تحقيق تطلعات شعبنا بالحرية والاستقلال.