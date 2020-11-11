جمعية حسام تنعي الأسير كمال أبو وعر وتطالب بفتح تحقيق دولي

واستنكرت الجمعية جريمة الاعدام الطبي للاسير المريض بالسرطان كمال ابو وعر الذي تدهورت صحته بشكل متسارع مؤخرا جراء جريمة الإهمال الطبي المتعمد لحالته وعدم الاستجابة لكافة المطالبات بإطلاق سراحه لاستكمال علاجه خارج السجون .





واكدت الجمعية بان استمرار مسلسل القتل وسقوط الشهداء تباعا من بين المعتقلين داخل سجون الاحتلال هو نتيجة طبيعية لصمت المؤسسات الدولية وغياب المحاسبة القانونية للاحتلال وعدم اتخاذ إجراء حازم يحد من سياسات قتل المعتقلين الفلسطينيين قتلا بطيئا وعلي رأس هذه السياسات سياسة الاهمال الطبي المتعمد .





وطالبت الجمعية بضرورة فتح تحقيق دولي عاجل في جريمة استشهاد الاسير ابو وعر والعمل علي محاسية مرتكبي جريمة الاهمال الطبي داخل سجون الاحتلال والتي أودت بحياة العشرات من الاسرى وتصاعدت بشكل مطرد في السنوات الأخيرة .



ودعت الي التحرك بشكل أكبر لحماية الاسرى ووقف استهدافهم بشتى الممارسات الانتقامية المنافية لقواعد القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.





ولفتت الجمعية انه باستشهاد الاسير ابو وعر ترتفع قائمة شهداء الحركة الوطنية الأسيرة الي 226 أسيراً فلسطينياً.



رام الله - دنيا الوطننعت جمعية الاسرى والمحررين (حسام) الاسير الشهيد المريض بسرطان الحنجرة كمال ابو وعر (46 عاماً) من بلدة قباطة جنوب جنين الذي أعلن عن استشهاده اليوم داخل سجون الاحتلال.