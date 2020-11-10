تيار الإصلاح الديمقراطي يحمل الاحتلال مسؤولية القتل العمد للأسير أبو وعر

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رام الله - دنيا الوطن

نعى تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح الأسير البطل كمال أبو وعر، الذي استشهد في سجون الإحتلال إثر اصابته بڤايروس (كورونا) الذي تمكن منه بسبب مرض السرطان الذي عانى منه طويلاً، بعدما أمضى (17) عاماً في سجون الاحتلال، وبعد إهمالٍ متعمدٍ من إدارات سجون الاحتلال التي تباطأت في تقديم العلاج

له.



وحمل التيار حكومة الاحتلال مسؤولية القتل العمد للأسير كمال أبو وعر، من خلال التلكؤ في تقديم العلاج وتعمد الإهمال في عمل كل ما يلزم لإنقاذ حياته.



ودعا التيار المنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان والمفوض السامي إلى الإسراع في إجراء تحقيقٍ لإدانة سلطات الاحتلال، والتعامل بحزمٍ تجاه هذه الجريمة التي يمكن أن تتكرر مستقبلاً في ظل وجود مئات حالات المرض المزمن في صفوف أسرانا البواسل في سجون الاحتلال.