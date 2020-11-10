شؤون فلسطينية

التحرير الفلسطينية: استشهاد الأسير كمال أبو وعر جريمة حرب منظمة

التحرير الفلسطينية: استشهاد الأسير كمال أبو وعر جريمة حرب منظمة
رام الله - دنيا الوطن
نعت جبهة التحرير الفلسطينية، الشهيد الأسير المريض بالسرطان كمال أبو وعر، والذي قضى (17 عاماً) في سجون الاحتلال من مدة محكوميته البالغة 6 مؤيدات و50 عاماً، وارتقى شهيداً مساء الثلاثاء 10/11/2020.

واعتبرت الجبهة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، رفض مصلحة السجون الإفراج عنه ورفض تقديم الرعاية الطبية الملائمة لوضعه الصحي الخطير ما أدى إلى استشهاده هي جريمة حرب منظمة جديدة تضاف إلى الجرائم المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين مما يرفع عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة إلى 226 شهيدا منذ العام 1967 مما يتطلب الإسراع في استكمال الملفات من أجل محاكمة مجرمي الحرب الصهاينة أمام المحاكم الدولية وخصوصا المحكمة الجنائية الدولية.


كما حملت الجبهة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن ظروف استشهاد الأسير كمال ابو وعر وعن حياة كافة الأسرى المرضى وتحمل تبعات سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحقهم.


كما دعت الجبهة منظمات حقوق الإنسان والصليب الأحمر والمجتمع الدولي والدول السامية الموقعة على اتفاقية جنيف إلى التدخل العاجل من أجل إنقاذ حياة الأسرى وتوفير الحماية لهم من سياسة القتل البطيء وإلزام حكومة الاحتلال بإحترام الإتفاقيات والأعراف الدولية واتفاقية جنيف والعمل بها عبر الإفراج الفوري عن الأسرى المرضى بالأمراض المزمنة والأسرى كبار السن والأسرى الأطفال والأسيرات والأسرى الإداريين وخصوصا مع انتشار وباء (كورونا) داخل السجون مما يهدد حياتهم بالخطر.

كما عاهدت الجبهة الأسرى الأبطال بأن تبقى قضيتهم اكبر همنا وملهم نضالنا حتى إنجاز حقوقنا الوطنية العادلة والمشروعة في تحرير كافة الأسرى من سجون الاحتلال الصهيوني الزائل واحقاق حق العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها مدينة القدس.

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