قوات الاحتلال تعتقل مقدسييْن من مصلى باب الرحمة والعيسوية

وفي بلدة العيسوية، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب أنور سامي عبيد بعد توقيفه وتفتيش سيارته داخل البلدة.



رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، شابين مقدسيين، بعد مداهمتها لمصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى، وبلدة العيسوية.وذكر شهود عيان، أن جنود الاحتلال، اقتحموا مصلى باب الرحمة قبل أن يقدموا على اعتقال الشاب، واقتياده إلى أحد مراكز التحقيق في البلدة القديمة.