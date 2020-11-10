شؤون فلسطينية

تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الأسرى بسجن "جلبوع"

تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الأسرى بسجن "جلبوع"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد نادي الأسير، مساء اليوم الثلاثاء، بتسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الأسرى بسجن (جلبوع).

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات لهذا اليوم، إلى 11 إصابة، سُجلت في قسمي 1 و4.

وكانت إدارة السجن، أغلقت مساء أمس، المعتقل بكافة أقسامه، وأعلنته منطقة "حمراء"، وأخذت العديد من العينات لأسرى في عدة أقسام، حيث تبين إصابة ثمانية أسرى جدد بالفيروس، تم نقلهم وحجرهم في قسم رقم 3 الذي خصص في وقت سابق للحجر والعزل، بعد إصابة أكثر من 90 أسيراً بالفيروس.

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