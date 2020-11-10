قرار بإجراء الامتحانات النصفية لطلبة المستوى الأول بجامعة الأزهر بنظام (الموودل)





ووفق بيان لحركة الشبيبة الطلابية في الجامعة، فإنه بعد جهود حثيثة، أجرتها حركة الشبيبة الطلابية مع الإدارة، تم التوصل إلى إعادة فتح رسوم تسديد ست ساعات دراسية كحد أدنى أمام الطلبة غير المسددين، بدءاً من اليوم، وحتى الخميس المقبل الموافق 12 تشرين الثاني/ نوفمبر.