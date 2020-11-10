"النضال الشعبى": استشهاد الأسير أبو وعر جريمة تضاف للجرائم التى ترتكب  بحق الأسرى





وبذلك يرتفع شهداء الحركة الأسيرة الى 226 شهيداً داخل سجون الاحتلال نتيجة سياسة الإهمال الطبى من قبل حكومة الاحتلال.





وطالب شبات اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولى والمؤسسات الحقوقية ومنظمة الصحه العالمية بالتدخل العاجل والضغط على حكومة الاحتلال للافراج عن الاسرى المرضى لظروفهم الصحية السيئة.



رام الله - دنيا الوطنحمل ناهض شبات، عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية بقطاع غزة، ممثل جبهة النضال الشعبى الفلسطينى فى اللجنة، حكومة الاحتلال ومصلحة السجون الإسرائيلية جريمة استشهاد الأسير كمال أبو وعر داخل سجون الاحتلال نتيجة سياسة الإهمال الطبى والقتل المتعمد بحق أسرانا فى سجون الأحتلال.