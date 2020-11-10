شؤون فلسطينية

عشراوي: إسرائيل تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن استشهاد الأسير أبو وعر

عشراوي: إسرائيل تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن استشهاد الأسير أبو وعر
حنان عشراوي
رام الله - دنيا الوطن
أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د.حنان عشراوي، أن استشهاد الأسير المريض بالسرطان، كمال أبو وعر (46 عاما)، في سجون الاحتلال الإسرائيلي نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، دليل على خطورة الأوضاع في سجون الاحتلال، وظروف المُعتقَل الإسرائيلي، وما يعانيه الأسرى الفلسطينيون من أشكال التعذيب، وتلقيهم معاملة وحشية وقاسية على أيدي القائمين على السجون‫.

وأشارت في بيان لها، اليوم الثلاثاء، الى أن استشهاد ابو وعر جريمة جديدة في سجل إسرائيل الحافل بالجرائم والانتهاكات المتعمدة للقانون الدولي وحقوق الانسان. وقالت:" إن غياب نظام الحماية والمساءلة وتغاضي المجتمع الدولي عن ممارسات نظام الابارتهايد الاسرائيلي يعطي دولة الاحتلال الضوء الاخضر لمواصلة جرائمها بحق شعبنا الاعزل".

وحملت عشراوي إسرائيل المسؤولية القانونية والأخلاقية لهذه الجريمة، ولفتت الى انه باستشهاد ابو وعر يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967م إلى (226) شهيداً، وطالبت في هذا الصدد الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة الصحة العالمية، وجميع الهيئات الحقوقية والدولية، إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية والقانونية والسياسية تجاه قضية الأسرى العادلة.

وتقدمت عشراوي، باسم اللجنة التنفيذية، بخالص مشاعر العزاء والمواساة لأهل الشهيد، وللحركة الأسيرة، وأكدت مشاطرة شعبنا لذوي الشهيد حزنهم وألمهم وشددت على التزام القيادة الفلسطينية بالدفاع عن الاسرى، وبذل كل الجهود الممكنة؛ لمحاسبة إسرائيل على جرائمها‫.

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