عشراوي: إسرائيل تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن استشهاد الأسير أبو وعر



وحملت عشراوي إسرائيل المسؤولية القانونية والأخلاقية لهذه الجريمة، ولفتت الى انه باستشهاد ابو وعر يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967م إلى (226) شهيداً، وطالبت في هذا الصدد الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة الصحة العالمية، وجميع الهيئات الحقوقية والدولية، إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية والقانونية والسياسية تجاه قضية الأسرى العادلة.



وتقدمت عشراوي، باسم اللجنة التنفيذية، بخالص مشاعر العزاء والمواساة لأهل الشهيد، وللحركة الأسيرة، وأكدت مشاطرة شعبنا لذوي الشهيد حزنهم وألمهم وشددت على التزام القيادة الفلسطينية بالدفاع عن الاسرى، وبذل كل الجهود الممكنة؛ لمحاسبة إسرائيل على جرائمها‫.

وأشارت في بيان لها، اليوم الثلاثاء، الى أن استشهاد ابو وعر جريمة جديدة في سجل إسرائيل الحافل بالجرائم والانتهاكات المتعمدة للقانون الدولي وحقوق الانسان. وقالت:" إن غياب نظام الحماية والمساءلة وتغاضي المجتمع الدولي عن ممارسات نظام الابارتهايد الاسرائيلي يعطي دولة الاحتلال الضوء الاخضر لمواصلة جرائمها بحق شعبنا الاعزل".