منظمة التحرير الفلسطينية الدائرة السياسية تنعى القائد الوطني صائب عريقات

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رام الله - دنيا الوطن

نعت منظمة التحرير الفلسطينية، الدائرة السياسية، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير القائد الفلسطيني المناضل الكبير صائب عريقات، الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.



وأكدت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن شعبنا الفلسطيني وقيادته الوطنية وقضيته العادلة، قد فقدت اليوم قامة وطنية كبرى، لم تكل ولم تلين في دفاعها عن شعبنا الفلسطيني وقضيته، حيث إنه أمضى حياته حتى الرمق الأخير، مدافعاً عن القرار الوطني الفلسطيني، ومخلصاً لمبادئه الوطنية، فبغياب الدكتور صائب عريقات، تفقد فلسطين أبرز رجالتها.



وتوجهت منظمة التحرير الفلسطينية الدائرة السياسية للرئيس محمود عباس، وللقيادة الفلسطينية، ولجميع الإخوة أعضاء اللجنتين المركزية لفتح، والتنفيذية لمنظمة التحرير، ولرئيس الحكومة وكافة أعضائها، ولأسرة وعائلة الراحل الكبير صائب عريقات وعموم أبناء شعبنا الفلسطيني بأحر التعازي وخالص المواساة، داعين الله تعالى، أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس الأعلى مع الشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا، سائلين الله أن يلهمنا جميعاً الصبر والسلوان وحسن العزاء.