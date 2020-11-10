اشتية: نُحمِّل الاحتلال مسؤولية استشهاد أبو وعر إثر الإهمال الطبي المقصود

الأسير الشهيد كمال أبو وعر

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رام الله - دنيا الوطن

عَزّى رئيس الوزراء، محمد اشتية، ذوي الشهيد الأسير كمال أبو وعر، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مكالمة هاتفية مع والده.



واستشهد الأسير أبو وعر في وقت سابق مساء اليوم، متأثراً بمرضه، نتيجة إهمال إدارة سجون الاحتلال لحالته الصحية.



وقال رئيس الوزراء: "نعزي أنفسنا وشعبنا، وعائلة الشهيد بفقدان مناضل وابن بارٍ بفلسطين، ضحى بحريته من أجل حرية شعبه ووطنه".



وتابع: "نُحمِّل الاحتلال مسؤولية استشهاد أبو وعر، إثر الإهمال الطبي المقصود لأسرانا من إدارات السجون"، مجدداً دعوته للمؤسسات الدولية والحقوقية إلى التدخل من أجل الإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن والأسيرات والأطفال من سجون الاحتلال.



ودعا رئيس الوزراء، الله العزيز القدير، أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان‫.