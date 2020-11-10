أردوغان يشكر ترامب

ترامب أردوغان

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رام الله - دنيا الوطن

تقدم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالشكر إلى نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، لجهوده الصادقة في سبيل تطوير العلاقات الثنائية على أساس المصلحة، والقيم المشتركة.



وذكرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، في بيان الثلاثاء، أن أردوغان، بعث برقية إلى ترامب، وفق ما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).



وأعرب الرئيس أردوغان عن تمنياته بأن تحمل نتائج الانتخابات الأمريكية، الخير لشعب الولايات المتحدة الصديقة والحليفة.



وقال في البرقية، إن تطوير الصداقة التاريخية والتحالف بين البلدين، ضرورة تقتضيها المصالح المشتركة، مؤكداً أن تركيا ستواصل بذل جهودها بهذا الخصوص في الفترة المقبلة.