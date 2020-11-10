بايدن: عدم اعتراف ترامب بفوزي لا يُغير من خطة انتقال السلطة



وتحدث الرئيس الأمريكي المنتخب، عن نظام الرعاية الصحة في بلاده، مؤكداً أنه ابتداءً من 20 كانون الثاني/ يناير، سنعمل من أجل تعزيز الرعاية الصحية، وتخفيض كلفة العلاج.



وقال بايدن: سنبني نظاماً للرعاية الصحية، يعتبر الأمريكيين أولوية من أجل الاحتفاظ به، مضيفاً: أن الرعاية الصحية حق للجميع، وليس امتيازاً لقلة قليلة، وسنحارب كي يحصل الجميع عليها.

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، إن إخفاق الرئيس دونالد ترامب بالاعتراف بفوزي، لا يغير من خطة انتقال السلطة.وأضاف في كلمة له: أنه تلقى ترحيباً دولياً واسعاً وحقيقياً، لافتاً إلى أنه تحدث مع ست قيادات في العالم، وأن تعاطي زعماء العالم مع فوزه، يدعو إلى الاطمئنان.وتابع بايدن: نحن بدأنا العملية الانتقالية، وهي تجري على قدم وساق، وعدم اعتراف الإدارة الأمريكية بفوزنا، لا يغير مما سنقوم به، مشدداً على أن عدم اعتراف ترامب بفوزه، يعد أمراً مخجلاً.