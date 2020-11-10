بايدن: عدم اعتراف ترامب بفوزي لا يُغير من خطة انتقال السلطة
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، إن إخفاق الرئيس دونالد ترامب بالاعتراف بفوزي، لا يغير من خطة انتقال السلطة.
وأضاف في كلمة له: أنه تلقى ترحيباً دولياً واسعاً وحقيقياً، لافتاً إلى أنه تحدث مع ست قيادات في العالم، وأن تعاطي زعماء العالم مع فوزه، يدعو إلى الاطمئنان.
وتابع بايدن: نحن بدأنا العملية الانتقالية، وهي تجري على قدم وساق، وعدم اعتراف الإدارة الأمريكية بفوزنا، لا يغير مما سنقوم به، مشدداً على أن عدم اعتراف ترامب بفوزه، يعد أمراً مخجلاً.
وتحدث الرئيس الأمريكي المنتخب، عن نظام الرعاية الصحة في بلاده، مؤكداً أنه ابتداءً من 20 كانون الثاني/ يناير، سنعمل من أجل تعزيز الرعاية الصحية، وتخفيض كلفة العلاج.
وقال بايدن: سنبني نظاماً للرعاية الصحية، يعتبر الأمريكيين أولوية من أجل الاحتفاظ به، مضيفاً: أن الرعاية الصحية حق للجميع، وليس امتيازاً لقلة قليلة، وسنحارب كي يحصل الجميع عليها.
قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، إن إخفاق الرئيس دونالد ترامب بالاعتراف بفوزي، لا يغير من خطة انتقال السلطة.
وأضاف في كلمة له: أنه تلقى ترحيباً دولياً واسعاً وحقيقياً، لافتاً إلى أنه تحدث مع ست قيادات في العالم، وأن تعاطي زعماء العالم مع فوزه، يدعو إلى الاطمئنان.
وتابع بايدن: نحن بدأنا العملية الانتقالية، وهي تجري على قدم وساق، وعدم اعتراف الإدارة الأمريكية بفوزنا، لا يغير مما سنقوم به، مشدداً على أن عدم اعتراف ترامب بفوزه، يعد أمراً مخجلاً.
وتحدث الرئيس الأمريكي المنتخب، عن نظام الرعاية الصحة في بلاده، مؤكداً أنه ابتداءً من 20 كانون الثاني/ يناير، سنعمل من أجل تعزيز الرعاية الصحية، وتخفيض كلفة العلاج.
وقال بايدن: سنبني نظاماً للرعاية الصحية، يعتبر الأمريكيين أولوية من أجل الاحتفاظ به، مضيفاً: أن الرعاية الصحية حق للجميع، وليس امتيازاً لقلة قليلة، وسنحارب كي يحصل الجميع عليها.
التعليقات