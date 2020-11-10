قادة وزعماء وسياسيون حول العالم يعزون الرئيس عباس برحيل عريقات

صائب عريقات

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رام الله - دنيا الوطن

عزى قادة وزعماء وسياسيون حول العالم، رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بوفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) المناضل الكبير صائب عريقات.



العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني



هاتف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، رئيس دولة فلسطين محمود عباس، معزيا برحيل المناضل صائب عريقات.



وأشاد العاهل الأردني خلال الاتصال بمناقب الفقيد، ومواقفه الوطنية لخدمة قضيته الفلسطينية العادلة.



وبدوره، شكر الرئيس العاهل الأردني على هذه اللفتة، داعيا أن يحفظه وشعبه وبلده من كل مكروه.



أمیر الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح



تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، برقية تعزية من أمیر الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بوفاة المناضل صائب عريقات.



وأعرب أمير الكويت عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الدكتور صائب عریقات، سائلا المولى تعالى، أن یتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسیح جناته، وان يلهم أهله واسرته جمیل الصبر وحسن العزاء.



كما تلقى سيادته برقيتين مماثلتين من ولي العهد الكويتي الشیخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئیس مجلس الوزراء الشیخ صباح خالد الحمد الصباح.



الرئيس التونسي قيس بن سعید



تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، برقية تعزية من الرئيس التونسي قيس بن سعید، بوفاة المناضل صائب عريقات.



وقال الرئيس التونسي في برقيته: ببالغ الأسى والحزن العميق وقلوب راضية بقضاء الله وقدره، تلقيت، أخي العزيز، نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية".



وأضاف: نستذكر، في هذا المصاب الجلل، مناقب رجل من رجالات فلسطين البررة الذين عاهدوا الله على الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة وتركوا بصمات في تاريخ فلسطين المشرف ستذكرها بكل فخر، الأجيال المقبلة.



وتابع: بهذه المناسبة الأليمة، أتوجه إلى فخامتكم وإلى الشعب الفلسطيني الشقيق أصالة عن نفسي ونيابة عن الشعب التونسي بخالص العزاء والمواساة، راجيا الله جل وعلا أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويتقبل منه صالح العمل".



أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني



تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اتصالا هاتفيا من أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، معزيا بوفاة المناضل صائب عريقات.



وأشاد أمير دولة قطر خلال الاتصال الهاتفي، بمناقب الفقيد، ومواقفه الوطنية لخدمة القضية الفلسطينية العادلة.



بدوره، شكر الرئيس عباس، أمير دولة قطر على هذه اللفتة، داعيا أن يحفظه وشعبه وبلده من كل مكروه.



سلطان عُمان هيثم بن طارق



تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، برقية تعزية من سلطان عُمان هيثم بن طارق، بوفاة المناضل صائب عريقات.



وأعرب سلطان عُمان في برقيته، عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الفقيد، داعيا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.



ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة



بعث الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين، برقية تعزية ومواساة إلى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بوفاة المناضل صائب عريقات.



وأعرب الملك عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسيادة الرئيس، وللشعب الفلسطيني، سائلاً المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.



وأشاد عاهل البحرين في برقيته، بجهود الراحل صائب عريقات، وإسهاماته في خدمة القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.



كما تلقى الرئيس عباس، برقية تعزية، من ولي العهد البحريني، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، سلمان بن حمد آل خليفة.



وقال ولي عهد البحرين في برقيته: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ابعث لفخامتكم وللشعب الفلسطيني الشقيق بخالص التعازي والمواساة بوفاة المغفور له بإذن الله، امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، الذي كانت له اسهاماته الكبيرة في خدمة القضية الفلسطينة والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.



رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز مصطفى السراج



تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، برقية تعزية من رئيس المجلس الرئاسي، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز مصطفى السراج، بوفاة المناضل صائب عريقات.



وقال السراج في برقيته: "تلقينا ببالغ الحزن نبأ وفاة المناضل الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية المنظمة التحرير الفلسطينية، وفي هذا المقام لا يسعنا إلا أن نتقدم إلى فخامتكم بأحر وأخلص التعازي والمواساة ومن خلالكم إلى أسرة الفقيد والحكومة والشعب الفلسطيني الشقيق، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان".



وأضاف: "لقد كان للراحل الكبير تاريخ نضالي مشهود في التمسك بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس، وسيسجل له تاريخ أمتنا قيادة فريق التفاوض الفلسطيني على مدار سنوات طويلة بعزم وثبات في الوقف رغم التحديات الكبيرة التي شهدتها مسارات عملية السلام".



رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري



اعتبر رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري غياب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات خسارة جسيمة للحضور الفلسطيني في المنتديات العربية والدولية.



وأكد الحريري في تغريدة على "تويتر" أن دور الراحل في حلبات التفاوض شكل علامة فارقة من علامات الدفاع عن القضية الفلسطينية، موجهاً أحر التعازي للرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية ورفاق الراحل وعائلته.



وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي



عزى وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، بوفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الذي توفي هذا اليوم.



وقال البوسعيدي: "خالص التعازي للأشقاء بدولة فلسطين ولأسرة الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وكبير المفاوضين الفلسطينيين، نسأل الله أن يتغمده بالرحمة والمغفرة".



رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة



تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، برقية تعزية من رئيس وزراء مملكة البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بوفاة أمين المناضل صائب عريقات.



وأعرب الأمير خليفة بن سلمان، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسيادة الرئيس، ولشعبنا الفلسطيني، سائلا المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.



وأشاد بإسهامات الدكتور عريقات في خدمة القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.



مجلس السيادة الانتقالي في السودان



نعى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وأعضاء المجلس، المناضل صائب عريقات.



وقال المجلس في بيان النعي: "مجلس السيادة ينعي للأمتين العربية والإسلامية قائدا ومناضلا عربيا بارزا كرّس حياته وطاقاته لخدمة القضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه المشروعة".



الاتحاد الأوروبي



قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل: إن وفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات تمثل خسارة كبيرة للشعب الفلسطيني ولعملية السلام في الشرق الأوسط، حيث سعى خلال حياته بلا كلل إلى تحقيق التطلعات المشروعة لشعبه.



وأضاف بوريل، في بيان صادر عنه: "ببالغ الحزن تلقينا اليوم نبأ وفاة صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.. وأتقدم بأحر التعازي لأسرته ولمنظمة التحرير ولشعب فلسطين".



وتابع "بصفته مشاركًا رئيسيًا في مفاوضات اتفاقيات أوسلو، فقد دعا دائمًا إلى حل الدولتين التفاوضي العادل والدائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني".



وقال:" لقد ساهم عريقات شخصياً في تطوير العلاقات الوثيقة بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين، وأنا ممتن له على مساهمته في هذا الصدد."



وزير خارجية قطر



هاتف نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس دولة فلسطين محمود عباس، معزيا بوفاة المناضل صائب عريقات.



وأشاد وزير الخارجية القطري خلال الاتصال الهاتفي بمناقب الفقيد، ومواقفه الوطنية لخدمة قضيته الفلسطينية العادلة.



وبدوره، شكر سيادته وزير الخارجية القطري على هذه اللفتة، داعيا أن يحفظه وشعبه وبلده من كل مكروه.



وزارة الخارجية المصرية



نعت وزارة الخارجية المصرية، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الذي توفي اليوم.



وقالت الخارجية المصرية في بيان التعزية: "لقد فقدت القضية الفلسطينية والعالم العربي بأسره مناضلاً ثابتًا لا يتزعزع، قضيته وأهدافه واضحة ومشروعة، أفنى عمره في الدفاع مُخلصاً عنها بشتى الوسائل الدبلوماسية والتفاوضية ساعيًا دون كلل لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني، رغم كل العراقيل والظروف الصعبة التي تعرضت لها القضية الفلسطينية على مر العقود."



وتقدم وزير الخارجية سامح شكري بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، والشعب والقيادة الفلسطينية لوفاة المناضل صائب عريقات، داعيا المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.



وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي



عزى نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، بوفاة امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات.



وقال الصفدي: "رحم الله الأخ والصديق العزيز صائب عريقات الذي كرس حياته لخدمة وطنه وشعبه الشقيق وحقه في الحرية والكرامة والاستقلال".



الخارجية البلجيكية



أعربت وزارة الخارجية البلجيكية عن تعازيها الحارة للشعب الفلسطيني بوفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات.



وقالت: "فقدنا صوتًا ملتزمًا بالسلام يؤمن بإمكانية تحقيق حل الدولتين من خلال الحوار والمفاوضات".



وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو



عزّى وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، بوفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات.



وقال أوغلو: "تلقيت بحزن نبأ وفاة السياسي والدبلوماسي صائب عريقات الذي كرّس حياته في النضال لأجل حرية وكرامة الشعب الفلسطيني ولأجل إقامة دولة فلسطين المستقلة. أتقدم للشعب الفلسطيني بأحر التعازي، وأؤكد على وقوفنا إلى جانب أشقائنا الفلسطينيين في قضيتهم العادلة".



وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس



عزّى وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس، بوفاة المناضل صائب عريقات.



وقال في بيان صادر عنه: "إن نبأ وفاة الدكتور صائب عريقات يملؤنا بالحزن الشديد. تعازينا لعائلته والمقربين منه. لقد قدّم الدكتور صائب عريقات مساهمات جمة لعملية السلام في الشرق الأوسط بصفته المفاوض الرئيسي للفلسطينيين على مدى عقود".



وأضاف "كان مدافعاً عن حق تقرير المصير للفلسطينيين، وخاض الكثير من النقاشات المثيرة للجدل، ولكنه بنفس الوقت اعتمد دائماً على النهج التفاوضي مع إسرائيل. "



وتابع: "أن التفاوض هو أعلى فنون الدبلوماسية. ولكن التفاوض له حدوده، وهذا ما كان الدكتور صائب عريقات يختبره مراراً وتكراراً في وطنه الذي هزته كثير من الأزمات. هو لم يتخلَّ يوما عن الشجاعة والأمل، بالرغم من مواجهة التحديات الصحية التي مر بها في السنوات الأخيرة."



وأختتم الوزير هايكو ماس، بيانه بمناشدة جميع القادة السياسيين مواصلة إرث عريقات والعمل بنشاط نحو الحل السلمي للدولتين.



وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني



عزّى وزير الخارجية الأيرلندي، سيمون كوفيني، بوفاة المناضل صائب عريقات.



وقال كوفيني: "حزين لسماعي خبر وفاة السيد صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين، عرفت من خلال تجربتي معه أنه شخص ملتزم بشكل كبير بخيار السلام والحصول على دولة فلسطينية. سنفتقده بشدة وسيستمر العمل لتحقيق حلمه في الحصول على دولة فلسطينية مسالمة".



وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف



عزّى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الرئيس محمود عباس، بوفاة المناضل صائب عريقات.



وأعرب لافروف في برقية بهذا الخصوص، أن الشعب الفلسطيني عانى خسارة كبيرة حيث توفيت شخصية بارزة في الحركة الفلسطينية قدمت مساهمة لا تقدر بثمن لدعم المصالح الوطنية الفلسطينية وتنفيذ المهمة الرئيسية، وهي إنشاء دولة فلسطين المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



وأضاف: "لقد عرفنا الدكتور صائب عريقات كصديق لروسيا وكشريك موثوق به، وكسياسي حكیم كرّس حياته لإقامة الحوار البنّاء مع الإسرائيليين حول مجموعة كاملة من قضايا الوضع النهائي للأراضي الفلسطينية وفقا للإطار القانوني الدولي الذي أقرته الأمم المتحدة".



ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺩﻭﻣﻨﻴﻚ ﺭﺍﺏ



أعرب وزير الخارجية البريطاني، ﺩﻭﻣﻨﻴﻚ ﺭﺍﺏ، عن تعازيه ﺑﻮﻓﺎﺓ المناضل ﺻﺎﺋﺐ ﻋﺮﻳﻘﺎﺕ.



وقال عبر موقع وزارة الخارجية على الفيس بوك: "كان د. صائب عريقات نصير الحوار وحقوق الفلسطينيين. يحزنني سماع نبأ وفاته، وأقدم التعازي لعائلته وللشعب الفلسطيني".



وزير خارجية الفاتيكان بول ريتشارد كاليغر



تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اتصالا هاتفيا من وزير خارجية دولة الفاتيكان، كبير الأساقفة بول ريتشارد كاليغر، عزاه فيه بوفاة المناضل الوطني صائب عريقات.



وعبر كبير الأساقفة عن تعازيه الحارة لسيادة الرئيس محمود عباس، وللشعب الفلسطيني، ولأسرة الفقيد الكريمة، معددا مناقب الدكتور عريقات، ولقائه به في عدة مناسبات، واصفا إياه برجل السلام والمدافع عن حقوق شعبه مستندا إلى الشرعية الدولية.



وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسيلبورن



عزى وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسيلبورن، بوفاة المناضل صائب عريقات.



وأعرب اسيلبورن، خلال اتصال هاتفي مع سفير دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، بلجيكا ولوكسمبورغ، عبد الرحيم الفرا، عن صادق مواساته، ناقلا تعازيه الحارة ومواساته لسيادة الرئيس محمود عباس.



مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف



تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اتصالا هاتفيا من مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال افريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، معزيا بوفاة المناضل صائب عريقات.



وتطرق بوغدانوف على دور الراحل عريقات وإسهامه الشخصي في الجهود المبذولة للتوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومن ضمنها قرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة.



وجرى التأكيد على الحرص المتبادل والرغبة المشتركة لمواصلة التنسيق الوثيق الروسي الفلسطيني بخصوص قضايا التسوية في الشرق الأوسط، التي كان الراحل عريقات مشاركاً فاعلاً فيها .



مبعوث الأمم المتحدة الأسبق تيري رود لارسن



تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اتصالا هاتفيا من مبعوث الأمم المتحدة الخاص الأسبق تيري رود لارسن، معزيا بوفاة المناضل صائب عريقات.



وأشاد لارسن، خلال الاتصال، بمناقب الدكتور عريقات، المدافع عن حقوق شعبه مستندا بالشرعية الدولية.



بدوره، شكر الرئيس عباس، لارسن على هذه اللفتة.



رئيس الوزراء الأردني الأسبق عبد السلام المجالي



تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الأردني الأسبق عبد السلام المجالي، معزيا بوفاة المناضل صائب عريقات.



وأشاد المجالي خلال الاتصال، بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية لخدمة القضية الفلسطينية العادلة.



بدوره، شكر الرئيس عباس، رئيس الوزراء الأردني الأسبق على هذه اللفتة.



رئيس الوزراء الأردني الأسبق فايز الطراونة



تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، برقية تعزية من رئيس الوزراء الأردني الأسبق فايز الطراونة بوفاة المناضل صائب عريقات.



وقال الطراونة في برقيته، "بمزيد من الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة فقيدكم الغالي الأخ صائب عريقات، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهمكم من بعده الصبر وحسن العزاء".



رئيس الوزراء الأردني الأسبق عبد الله النسور



تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، برقية تعزية من رئيس الوزراء الأردني الأسبق عبد الله النسور بوفاة المناضل صائب عريقات.



وقال النسور في برقيته، "بفقدانه خسرنا مناضلا كبيرا ومدافعا عنيدا عن فلسطين وقضيتها، كما فقد الأردن صديقا نال احترام الجميع. سائلأ الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهمكم من بعده الصبر وحسن العزاء".



الأمير الحسن بن طلال



تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اتصالا هاتفيا من سمو الأمير الحسن بن طلال، معزيا بوفاة المناضل صائب عريقات.



وأشاد الأمير الحسن بن طلال، خلال الاتصال الهاتفي، بمناقب الفقيد، ومواقفه الوطنية الصلبة لخدمة القضية الفلسطينية العادلة.



بدوره، شكر الرئيس عباس، الأمير الحسن بن طلال على هذه اللفتة.



وزير خارجية عُمان السابق يوسف بن علوي



تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اتصالا هاتفيا من وزير خارجية عُمان السابق يوسف بن علوي، معزيا بوفاة المناضل صائب عريقات.



وأشاد بن علوي، خلال الاتصال، بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية لخدمة القضية الفلسطينية العادلة.



بدوره، شكر الرئيس عباس، وزير خارجية عُمان السابق على هذه اللفتة.



المستشار الدبلوماسي لملك البحرين خالد بن أحمد آل خليفة



عزّى المستشار الدبلوماسي لملك البحرين، وزير الخارجية السابق خالد بن أحمد آل خليفة، بوفاة المناضل صائب عريقات.



وقال "رحم الله أخي المناضل الصابر، والمفاوض الصلب المثابر. رحم الله من خدم وطنه وشعبه في كل اجتماع ومحفل، وحتى على فراش المرض. منك تعلمنا وسنظل نتعلم، وعلى روحك الطاهرة نترحم".



وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور بن محمد قرقاش



نعى وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور بن محمد قرقاش، أمین سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات.



وقال الوزير قرقاش، في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "فقدنا اليوم الزميل العزيز الدكتور صائب عريقات بعد أزمة صحية ألمت به. رحم الله الدكتور صائب الذي مثّل وطنه وشعبه بكل إخلاص وتفان. تعازينا لأسرة الراحل وللشعب الفلسطيني، وإنا لله وإنا إليه راجعون".



الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية السفير حسام زكي



هاتف الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، رئيس دولة فلسطين محمود عباس، معزيا بوفاة المناضل صائب عريقات.



وأشاد السفير زكي خلال الاتصال الهاتفي بمناقب الفقيد، ومواقفه الوطنية لخدمة وطنه وقضيته العادلة، مشيرا إلى أن المناضل الكبير صائب عريقات كان مجاهدا وسياسيا من الطراز الاول، واجه الاحتلال بشجاعة في مسار التفاوض الصعب والمحبط .



رئيس البرلمان العربي عادل العسومي



أعرب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي عن خالص تعازيه ومواساته لرئيس دولة فلسطين محمود عباس ولحكومة وشعب فلسطين لوفاة المناضل صائب عريقات.



وأضاف رئيس البرلمان العربي، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الشعب الفلسطيني والأمة العربية فقدت برحيل عريقات رمزاً وطنياً أفنى عمره من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، ومن أجل استعادة حقوق الشعب الفلسطيني.



رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي



تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، معزيا بوفاة المناضل صائب عريقات.



وأشاد علاوي بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية لخدمة القضية الفلسطينية العادلة.



بدوره، شكر الرئيس عباس، رئيس الوزراء العراقي الأسبق على هذه اللفتة، داعيا الله عز وجل أن يحفظ العراق وشعبه من كل مكروه.



المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة



نعى رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة علي النعيمي والأمين العام للمجلس محمد بشاري أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات.



ودعوا في بيان بهذ الخصوص، أن يتغمد الله عز وجل روحه بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله جميل الصبر والسلوان.



الأزهر الشريف



عزَى الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بوفاة الدبلوماسي أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية المناضل صائب عريقات.



وأكد الأزهر في بيان له، أن الفقيد الراحل قضى عمره في النضال الدبلوماسي لخدمة القضية الفلسطينية والدفاع عنها في المحافل الدولية ومناهضة الاحتلال الصهيوني والعمل على استعادة الحقوق الفلسطينية المغتصبة من خلال مسيرة طويلة في العمل السياسي والدبلوماسي.



وأعرب الأزهر، عن خالص تعازيه إلى أسرة الفقيد والعالم العربي ودولة فلسطين الشقيقة وشعبها المناضل بوفاة الدكتور عريقات.



المجلس الإسلامي الأعلى" في استراليا



نعت دار الفتوى "المجلس الإسلامي الأعلى" في استراليا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات.



وقالت "إننا وما نمثله من جمعيات ومؤسسات تربوية وتعليمية حول استراليا، إذ نشاطركم آلامكم وأحزانكم بهذا المصاب الجلل برحيل الفقيد، فإننا نتقدم إليكم بتعازينا القلبية الحارة وبمشاعر المواساة والتعاطف الأخوية المخلصة لفخامة الرئيس محمود عباس وللشعب الفلسطيني الشقيق، سائلين الله تعالى أن يلهم عموم أفراد أسرته وحكومة وشعب دولة فلسطين جميل الصبر والسلوان والسكينة وحسن العزاء".