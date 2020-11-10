شؤون فلسطينية

منظمات حقوقية فلسطينية تقدم شكوى مشتركة عاجلة حول مشكلة المياه والصرف الصحي بغزة

منظمات حقوقية فلسطينية تقدم شكوى مشتركة عاجلة حول مشكلة المياه والصرف الصحي بغزة
رام الله - دنيا الوطن
قدمت منظمات حقوقية فلسطينية وإقليمية شكوى عاجلة إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة بشأن استمرار أزمة المياه والصرف الصحي في قطاع غزة.

وأكدت الشكوى، أن قطاع المياه والصرف الصحي يشهد تدهوراً حاداً في أعقاب تنفيذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الإجراءات العقابية ضد سكان القطاع في شهر آب/أغسطس.

وتشير المنظمات إلى أن الفلسطينيين في الأراضي المحتلة يعانون من أزمة مزمنة في الحصول على مياه الشرب المأمونة ومرافق الصرف الصحي، وتتسم هذه الأزمة باستنزاف الموارد المائية واستمرار تدني نوعية المياه في ظل الاحتلال الإسرائيلي وفرضه لنظام الفصل العنصري، حيث يسيطر الاحتلال على أكثر من 85% من مصادر المياه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يتحكم ويفرض قيوداً على استخدام الفلسطيني.

وتشديد سلطات الاحتلال الحصار على قطاع غزة للعام الثالث عشر على التوالي، وتداعياته الإنسانية؛ التي تنذر بكارثة حقيقية في القطاع؛ يسهم في تعميق أزمة المياه والصرف الصحي، ولا سيما مع الإجراءات العقابية التي فرضتها في الفترة الواقعة (13-31) من شهر أغسطس 2020، بما في ذلك حظر دخول الوقود؛ مما أدى إلى تجدد أزمة انقطاع التيار الكهربائي، وطال بتأثيراته القطاعات الخدماتية المختلفة، حيث حصل سكان القطاع على قرابة ثلاث إلى أربع ساعات فقط من التيار الكهربائي يومياً.

وتظهر المعطيات الميدانية - قبل فرض سلطات الاحتلال للإجراءات العقابية الجديدة - أن ما نسبته 97% من المياه في قطاع غزة غير صالحة للاستهلاك البشري وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية؛ وأن 95% من سكان القطاع البالغ عددهم مليوني نسمة تقريباً لا يحصلون على مياه صالحة للشرب.

وأضعف تجدد أزمة النقص الحاد في الطاقة الكهربائية من قدرة البلديات على توفير المياه وشهد جدول توصيل المياه إلى المنازل نسبة عمل لا تتجاوز 15%، الأمر الذي فاقم أزمة المياه والصرف الصحي.

ويحصل سكان قطاع غزة حالياً على (6) ساعات كحد أقصى من الكهرباء يومياً، مما يعني استمرار إعاقة عمل محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وعدم القدرة على اتخاذ إجراءات الصحة الأساسية والنظافة الشخصية، وعلى وجه الخصوص الغسل المتكرر لليدين، للحماية من جائحة فيروس (كورونا).

ووصلت أزمة المياه والصرف الصحي ذروتها بالتزامن مع تفشي فايروس كورونا في المجتمع (خارج مراكز الحجر) وفرض السلطات المحلية الإغلاق الإلزامي وحظر التجوال بتاريخ 24 أغسطس وحتى 6 سبتمبر، مما أثار المزيد من المخاطر التي تهدد صحة السكان في ظل عدم توفر المياه، وانعدام القدرة الشرائية لتعبئة خزانات المياه المنزلية.

ولفتت بالفعل انتباه مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، إلى خطورة هذا الوضع خلال فعاليات الدورة الخامسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي.

وتحث المنظمات الحقوقية في هذه الشكوى السيد "هيلر" على اتخاذ الإجراءات التالية: إصدار بيان حول الكارثة الإنسانية وأزمة المياه والصرف الصحي الحالية التي يعاني منها سكان قطاع غزة خاصةً أنهما من صنع الإنسان، وتقديم رسالة ادعاء تحث إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال على احترام حقوق الفلسطينيين في المياه والصرف الصحي، ووضع حد للتمييز العنصري في توزيع موارد المياه، وضمان توفير الكهرباء بمستوى كافٍ لتلبية احتياجات السكان بالإضافة للإنهاء الفوري وغير المشروط لسياسة الحصار والعقاب الجماعي المخالفة للقانون ضد المدنيين في قطاع غزة.

إضافة إلى مواصلة التحقيق في الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في المياه والصرف الصحي في قطاع غزة، بما في ذلك عن طريق إرسال بعثة عاجلة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، وإدراج نتائج هذه التحقيقات في تقريره القادم إلى مجلس حقوق الإنسان بهدف ضمان المساءلة. المنظمات الحقوقية المشاركة في هذا النداء.

أخبار ذات صلة

(شمس) يحمل الاحتلال المسؤولية عن استشهاد الأسير كمال أبو وعر في سجونها

(شمس) يحمل الاحتلال المسؤولية عن استشهاد الأسير كمال أبو وعر في سجونها

قادة وزعماء وسياسيون حول العالم يعزون الرئيس عباس برحيل عريقات

قادة وزعماء وسياسيون حول العالم يعزون الرئيس عباس برحيل عريقات

فتح: نتمسك بالتفاهمات مع حماس لإنجاز الوحدة والذهاب للانتخابات بأسرع وقت

فتح: نتمسك بالتفاهمات مع حماس لإنجاز الوحدة والذهاب للانتخابات بأسرع وقت

شرطة المرور بغزة: مخالفة عدم الالتزام بارتداء الكمامة 50 شيكلاً

شرطة المرور بغزة: مخالفة عدم الالتزام بارتداء الكمامة 50 شيكلاً

مؤسسة ياسر عرفات تحيي الذكرى السنوية 16 لاستشهاد القائد المؤسس

مؤسسة ياسر عرفات تحيي الذكرى السنوية 16 لاستشهاد القائد المؤسس

شاهد: بعض مقتنيات الـشهيـد ياسر عرفات عشية ذكرى استشهاده

شاهد: بعض مقتنيات الـشهيـد ياسر عرفات عشية ذكرى استشهاده

طالع: تحديثٌ للخريطة الوبائية لانتشار وباء (كورونا) في محافظة غزة

طالع: تحديثٌ للخريطة الوبائية لانتشار وباء (كورونا) في محافظة غزة

المجلس الوطني الفلسطيني: شعبنا يواصل تمسكه بنهج زعيمه الشهيد ياسر عرفات

المجلس الوطني الفلسطيني: شعبنا يواصل تمسكه بنهج زعيمه الشهيد ياسر عرفات

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

مؤسسة ياسر عرفات تحيي الذكرى السنوية 16 لاستشهاد القائد المؤسس

مؤسسة ياسر عرفات تحيي الذكرى السنوية 16 لاستشهاد القائد المؤسس

قلقيلية: 18 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

قلقيلية: 18 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

&#34;الأوقاف&#34; بغزة تُغلق مسجدين بمحافظة رفح مدة 48 ساعة

"الأوقاف" بغزة تُغلق مسجدين بمحافظة رفح مدة 48 ساعة

مركز فلسطين: ارتفاع أعداد الأسرى المصابين بفيروس (كورونا) إلى 129 أسير

مركز فلسطين: ارتفاع أعداد الأسرى المصابين بفيروس (كورونا) إلى 129 أسير

جنين: الاحتلال يعتقل شاباً ومستوطنون يقتحمون موقعا قرب سيلة الظهر

جنين: الاحتلال يعتقل شاباً ومستوطنون يقتحمون موقعا قرب سيلة الظهر

&#34;الخارجية&#34;: 13 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا حول العالم

"الخارجية": 13 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا حول العالم

المجلس الوطني: استشهاد الأسير كمال أبو وعر جريمة يجب أن تحاسب عليه إسرائيل

المجلس الوطني: استشهاد الأسير كمال أبو وعر جريمة يجب أن تحاسب عليه إسرائيل

حماس: الأسير الشهيد أبو وعر أحد أبطال المقاومة بانتفاضة الأقصى ونحمل الاحتلال مسؤولية استشهاده

حماس: الأسير الشهيد أبو وعر أحد أبطال المقاومة بانتفاضة الأقصى ونحمل الاحتلال مسؤولية استشهاده

منوعات

شاهد: دنيا بطمة تجري تغيرات على شكلها بعد ولادتها

شاهد: دنيا بطمة تجري تغيرات على شكلها بعد ولادتها

شكران مرتجى: حين يغازلني أكون ابنة عشرين

شكران مرتجى: حين يغازلني أكون ابنة عشرين

شاهد: فيديو تشويقي لحلا الترك .. كيف تغيرت؟

شاهد: فيديو تشويقي لحلا الترك .. كيف تغيرت؟

هل خان حسام حبيب زوجته شيرين عبد الوهاب؟

هل خان حسام حبيب زوجته شيرين عبد الوهاب؟

شاهد: اختبار (كورونا) على طريقة آسر ياسين

شاهد: اختبار (كورونا) على طريقة آسر ياسين

تضارب الأنباء بشأن إصابة الفنانة عبلة كامل بمرض السرطان وبمرحلة متقدمة

تضارب الأنباء بشأن إصابة الفنانة عبلة كامل بمرض السرطان وبمرحلة متقدمة

شاهد: أحدث ظهور لعائلة &#34;القُبلات&#34;

شاهد: أحدث ظهور لعائلة "القُبلات"

شاهد: جنى عمرو دياب في ليلة حمراء بأحضان صديقها..وهجوم على والدها

شاهد: جنى عمرو دياب في ليلة حمراء بأحضان صديقها..وهجوم على والدها

شاهد: حب ورقص وأحضان..أكثر ما يظهره ماجد المصري من علاقته بزوجته

شاهد: حب ورقص وأحضان..أكثر ما يظهره ماجد المصري من علاقته بزوجته

هنادي مهنا تنهي جدل دعوة حمو بيكا وحسن شاكوش على زفافها وتُحرج والدها

هنادي مهنا تنهي جدل دعوة حمو بيكا وحسن شاكوش على زفافها وتُحرج والدها

عربي

الأردن يسجل حصيلة قياسية جديدة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يسجل حصيلة قياسية جديدة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الاحتلال يعلن اسقاط طائرة مسيرة لحزب الله اخترقت المجال الجوي من لبنان

الاحتلال يعلن اسقاط طائرة مسيرة لحزب الله اخترقت المجال الجوي من لبنان

السودان يعلن إصابة وزير الصحة المكلف بفيروس (كورونا)

السودان يعلن إصابة وزير الصحة المكلف بفيروس (كورونا)

لبنان يقرر الإغلاق العام لكبح (كورونا) وعون يدعو إلى التجاوب

لبنان يقرر الإغلاق العام لكبح (كورونا) وعون يدعو إلى التجاوب