شاهد: بعض مقتنيات الـشهيـد ياسر عرفات عشية ذكرى استشهاده

ويصادف يوم غد الأربعاء 11 من تشرين الثاني/نوفمبر الذكرى 16 لرحيل الرئيس عرفات.

وقال الرئيس محمود عباس اليوم الثلاثاء إنه مهما طالَ الزمنُ وزادتِ الضغوطاتُ والاتهاماتُ الباطلةُ وتزييفُ الحقائق، فـ "لنْ نتنازلَ عنْ أيِ حقٍ منْ حقوقِنا المشروعةِ".





وأضاف في كلمة له بالذكرى 16 لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات، اليوم الثلاثاء: "على العهدِ باقونَ وللأمانةِ حافظون وسنبقى أوفياءَ لأرواحِ شهدائِنا ودماءِ جرحانا وعذاباتِ أسرانا".



