شاهد: بعض مقتنيات الـشهيـد ياسر عرفات عشية ذكرى استشهاده
رام الله - دنيا الوطن
نشر أحد الصحفيين بغزة، اليوم الثلاثاء، بعضاً من مقتنيات الرئيس الراحل ياسر عرفات، عشية ذكرى استشهاده.
نشر أحد الصحفيين بغزة، اليوم الثلاثاء، بعضاً من مقتنيات الرئيس الراحل ياسر عرفات، عشية ذكرى استشهاده.
ويصادف يوم غد الأربعاء 11 من تشرين الثاني/نوفمبر الذكرى 16 لرحيل الرئيس عرفات.
وقال الرئيس محمود عباس اليوم الثلاثاء إنه مهما طالَ الزمنُ وزادتِ الضغوطاتُ والاتهاماتُ الباطلةُ وتزييفُ الحقائق، فـ "لنْ نتنازلَ عنْ أيِ حقٍ منْ حقوقِنا المشروعةِ".
وأضاف في كلمة له بالذكرى 16 لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات، اليوم الثلاثاء: "على العهدِ باقونَ وللأمانةِ حافظون وسنبقى أوفياءَ لأرواحِ شهدائِنا ودماءِ جرحانا وعذاباتِ أسرانا".
وتابع الرئيس عباس: في وسطِ كلِ هذهِ الصعابِ التي نعيش يظلُ سلاحُنا الأقوى للصمودِ والثباتِ ومواصلةِ البناءِ هو وحدةُ شعبِنا وأرضِنا.
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