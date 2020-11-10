قلقيلية: 18 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين





والإصابات وفق تصريح للمحافظة عبر صفحتها على (فيسبوك)، موزعة، في مدينة قلقيلية، بواقع 14، وكل من عزون وجيت وباقة الحطب وكفر ثلث، بواقع إصابة واحدة.



كما أعلنت المحافظة تعافي ثلاث حالات كانت مصابة بفيروس (كورونا)، ليصل مجموع الإصابات النشطة حتى هذا اليوم هي 122 إصابة نشطة.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت محافظة قلقيلية، اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا) لهذا اليوم، بلغ 18 إصابة من المخالطين.