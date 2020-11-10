"الأوقاف" بغزة تُغلق مسجدين بمحافظة رفح مدة 48 ساعة





يأتي ذلك بسبب اكتشاف حالات إصابة بفيروس (كورونا) لدى بعض رواد المسجدين، وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.



وذكرت "الأوقاف"، أنها قررت إغلاق مسجد سعد بن معاذ في حي الجنينة، ومسجد الأبرار وسط البلد بمحافظة رفح، اعتبارًا من صلاة فجر يوم غدٍ الأربعاء الموافق 11 تشرين الثاني/نوفمبر.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بغزة، عن إغلاق مسجدين في محافظة رفح، لمدة 48 ساعة.