شؤون فلسطينية

"الأوقاف" بغزة تُغلق مسجدين بمحافظة رفح مدة 48 ساعة

"الأوقاف" بغزة تُغلق مسجدين بمحافظة رفح مدة 48 ساعة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بغزة، عن إغلاق مسجدين في محافظة رفح، لمدة 48 ساعة.

يأتي ذلك بسبب اكتشاف حالات إصابة بفيروس (كورونا) لدى بعض رواد المسجدين، وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وذكرت "الأوقاف"، أنها قررت إغلاق مسجد سعد بن معاذ في حي الجنينة، ومسجد الأبرار وسط البلد بمحافظة رفح، اعتبارًا من صلاة فجر يوم غدٍ الأربعاء الموافق 11 تشرين الثاني/نوفمبر.

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