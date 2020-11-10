إيطاليا تسجل أكثر من 500 وفاة بفيروس (كورونا) للمرة الأولى منذ إبريل

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

سجلت إيطاليا اليوم الثلاثاء، حصيلة يومية قياسية بعدد حالات الوفاة بفيروس (كورونا)، تجاوزت أكثر من 500 حالة، وذلك للمرة الأولى منذ نيسان/أبريل الماضي.



وأكدت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 530 حالة وفاة بالفيروس، خلال 24 ساعة الماضية، ليصل عدد حالات الوفاة إلى 42433 حالة.



كما تم تسجيل 35098 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الفترة ذاتها.



وأشارت الوزارة، إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 995463 حالة.