مركز فلسطين: ارتفاع أعداد الأسرى المصابين بفيروس (كورونا) إلى 129 أسير

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رام الله - دنيا الوطن

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى ارتفاع أعداد الأسرى المصابين بفيروس (كورونا)، في سجون الاحتلال الى 129 اسيراً منذ مارس الماضي، بعد اكتشاف 8 إصابات جديدة في سجن جلبوع .



وأوضح مركز فلسطين ان نتائج فحص 8 من الأسرى كانت سحبت منهم عينات في قسم 1 بسجن جلبوع الاسبوع الماضي ظهرت ايجابية، ليصل عدد الأسرى المصابين في جلبوع لوحدة الى 98 اسيراً منهم 90 اسيراً في قسم 3.



وحذر الباحث رياض الأشقر مدير مركز فلسطين من تزايد الإصابات بفيروس (كورونا)، داخل السجون خلال الفترات القادمة نتيجة استمرار الاحتلال بالاستهتار بحياة الأسرى وعدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع انتشار جائحة (كورونا)، بين الأسرى أو الحد منها، والتأخر في أخذ العينات من الأسرى المخالطين او الذين تظهر عليهم اعراض مشابهة.



وبيَّن الأشقر أن الاسرى يعيشون حالة من القلق الشديد والتوتر والترقب ويستشعرون حالة الخطر المتزايدة مع اقتراب جائحه

(كورونا)، اكثر واكثر الى اقسامهم وغرفهم، واصبح همهم الأساسي الان ابعاد شبح هذا الفيروس الخطير والمعدي عن اجسادهم حتى لا يفتك بهم في ظل عدم توفر رعاية طبية او وسائل حماية او اهتمام من الاحتلال.



وجدد الاشقر مطالبته لمنظمة الصحة العالمية بإرسال وفد طبى بشكل عاجل الى سجون الاحتلال ، للاطلاع على أوضاع الاسرى، والكشف عن الظروف التي تساعد وتسهل انتشار جائحة (كورونا)، بين الاسرى في ظل الاستهتار بحياتهم ، والضغط على الاحتلال لتطبيق إجراءات الوقاية والسلامة وتوفير المعقمات والمنظفات بشكل كافي للأسرى للحد من وصول فيروس (كورونا)، للسجون مما سيحدث كارثة حقيقة كونها تعتبر ارضية خصب لانتشار الأوبئة والأمراض.