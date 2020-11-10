شؤون فلسطينية

مركز فلسطين: ارتفاع أعداد الأسرى المصابين بفيروس (كورونا) إلى 129 أسير

مركز فلسطين: ارتفاع أعداد الأسرى المصابين بفيروس (كورونا) إلى 129 أسير
رام الله - دنيا الوطن
أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى ارتفاع أعداد الأسرى المصابين بفيروس (كورونا)، في سجون الاحتلال الى 129 اسيراً منذ مارس الماضي، بعد اكتشاف 8 إصابات جديدة في سجن جلبوع .

وأوضح مركز فلسطين ان نتائج فحص 8 من الأسرى كانت سحبت منهم عينات في قسم 1 بسجن جلبوع الاسبوع الماضي ظهرت ايجابية، ليصل عدد الأسرى المصابين في جلبوع  لوحدة  الى 98 اسيراً منهم 90 اسيراً في قسم 3.

وحذر الباحث رياض الأشقر مدير مركز فلسطين من تزايد الإصابات بفيروس (كورونا)، داخل السجون خلال الفترات القادمة نتيجة استمرار الاحتلال بالاستهتار بحياة الأسرى وعدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع انتشار جائحة (كورونا)، بين الأسرى أو الحد منها، والتأخر في أخذ العينات من الأسرى المخالطين او الذين تظهر عليهم اعراض  مشابهة.

وبيَّن الأشقر أن الاسرى يعيشون حالة من القلق الشديد والتوتر والترقب ويستشعرون حالة الخطر المتزايدة مع اقتراب جائحه
(كورونا)، اكثر واكثر الى اقسامهم وغرفهم، واصبح همهم الأساسي الان ابعاد شبح هذا الفيروس الخطير والمعدي عن اجسادهم حتى لا يفتك بهم في ظل عدم توفر رعاية طبية او وسائل حماية او اهتمام من الاحتلال.

وجدد الاشقر مطالبته لمنظمة الصحة العالمية بإرسال وفد طبى بشكل عاجل الى سجون الاحتلال ، للاطلاع على أوضاع الاسرى، والكشف عن الظروف التي تساعد وتسهل انتشار جائحة (كورونا)، بين الاسرى في ظل الاستهتار بحياتهم ، والضغط على الاحتلال لتطبيق إجراءات الوقاية والسلامة وتوفير المعقمات والمنظفات بشكل كافي للأسرى للحد من وصول فيروس (كورونا)، للسجون مما سيحدث كارثة حقيقة كونها تعتبر ارضية خصب لانتشار الأوبئة والأمراض.

أخبار ذات صلة

طالع: تحديثٌ للخريطة الوبائية لانتشار وباء (كورونا) في محافظة غزة

طالع: تحديثٌ للخريطة الوبائية لانتشار وباء (كورونا) في محافظة غزة

المجلس الوطني الفلسطيني: شعبنا يواصل تمسكه بنهج زعيمه الشهيد ياسر عرفات

المجلس الوطني الفلسطيني: شعبنا يواصل تمسكه بنهج زعيمه الشهيد ياسر عرفات

قلقيلية: 18 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

قلقيلية: 18 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

&#34;الأوقاف&#34; بغزة تُغلق مسجدين بمحافظة رفح مدة 48 ساعة

"الأوقاف" بغزة تُغلق مسجدين بمحافظة رفح مدة 48 ساعة

جنين: الاحتلال يعتقل شاباً ومستوطنون يقتحمون موقعا قرب سيلة الظهر

جنين: الاحتلال يعتقل شاباً ومستوطنون يقتحمون موقعا قرب سيلة الظهر

&#34;الخارجية&#34;: 13 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا حول العالم

"الخارجية": 13 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا حول العالم

المجلس الوطني: استشهاد الأسير كمال أبو وعر جريمة يجب أن تحاسب عليه إسرائيل

المجلس الوطني: استشهاد الأسير كمال أبو وعر جريمة يجب أن تحاسب عليه إسرائيل

النخالة بـ &#34;ذكرى أبو العطا&#34;: مستقبل المنطقة مرتبط بسلاح المقاومة واستعدادها للقتال والاستشهاد

النخالة بـ "ذكرى أبو العطا": مستقبل المنطقة مرتبط بسلاح المقاومة واستعدادها للقتال والاستشهاد

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

قلقيلية: 18 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

قلقيلية: 18 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

&#34;الأوقاف&#34; بغزة تُغلق مسجدين بمحافظة رفح مدة 48 ساعة

"الأوقاف" بغزة تُغلق مسجدين بمحافظة رفح مدة 48 ساعة

مركز فلسطين: ارتفاع أعداد الأسرى المصابين بفيروس (كورونا) إلى 129 أسير

مركز فلسطين: ارتفاع أعداد الأسرى المصابين بفيروس (كورونا) إلى 129 أسير

جنين: الاحتلال يعتقل شاباً ومستوطنون يقتحمون موقعا قرب سيلة الظهر

جنين: الاحتلال يعتقل شاباً ومستوطنون يقتحمون موقعا قرب سيلة الظهر

&#34;الخارجية&#34;: 13 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا حول العالم

"الخارجية": 13 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا حول العالم

المجلس الوطني: استشهاد الأسير كمال أبو وعر جريمة يجب أن تحاسب عليه إسرائيل

المجلس الوطني: استشهاد الأسير كمال أبو وعر جريمة يجب أن تحاسب عليه إسرائيل

حماس: الأسير الشهيد أبو وعر أحد أبطال المقاومة بانتفاضة الأقصى ونحمل الاحتلال مسؤولية استشهاده

حماس: الأسير الشهيد أبو وعر أحد أبطال المقاومة بانتفاضة الأقصى ونحمل الاحتلال مسؤولية استشهاده

رئيس سلطة المياه يبحث احتياجات بلدية دورا

رئيس سلطة المياه يبحث احتياجات بلدية دورا

منوعات

شاهد: دنيا بطمة تجري تغيرات على شكلها بعد ولادتها

شاهد: دنيا بطمة تجري تغيرات على شكلها بعد ولادتها

شكران مرتجى: حين يغازلني أكون ابنة عشرين

شكران مرتجى: حين يغازلني أكون ابنة عشرين

شاهد: فيديو تشويقي لحلا الترك .. كيف تغيرت؟

شاهد: فيديو تشويقي لحلا الترك .. كيف تغيرت؟

هل خان حسام حبيب زوجته شيرين عبد الوهاب؟

هل خان حسام حبيب زوجته شيرين عبد الوهاب؟

شاهد: اختبار (كورونا) على طريقة آسر ياسين

شاهد: اختبار (كورونا) على طريقة آسر ياسين

تضارب الأنباء بشأن إصابة الفنانة عبلة كامل بمرض السرطان وبمرحلة متقدمة

تضارب الأنباء بشأن إصابة الفنانة عبلة كامل بمرض السرطان وبمرحلة متقدمة

شاهد: أحدث ظهور لعائلة &#34;القُبلات&#34;

شاهد: أحدث ظهور لعائلة "القُبلات"

شاهد: جنى عمرو دياب في ليلة حمراء بأحضان صديقها..وهجوم على والدها

شاهد: جنى عمرو دياب في ليلة حمراء بأحضان صديقها..وهجوم على والدها

شاهد: حب ورقص وأحضان..أكثر ما يظهره ماجد المصري من علاقته بزوجته

شاهد: حب ورقص وأحضان..أكثر ما يظهره ماجد المصري من علاقته بزوجته

هنادي مهنا تنهي جدل دعوة حمو بيكا وحسن شاكوش على زفافها وتُحرج والدها

هنادي مهنا تنهي جدل دعوة حمو بيكا وحسن شاكوش على زفافها وتُحرج والدها

عربي

الاحتلال يعلن اسقاط طائرة مسيرة لحزب الله اخترقت المجال الجوي من لبنان

الاحتلال يعلن اسقاط طائرة مسيرة لحزب الله اخترقت المجال الجوي من لبنان

السودان يعلن إصابة وزير الصحة المكلف بفيروس (كورونا)

السودان يعلن إصابة وزير الصحة المكلف بفيروس (كورونا)

لبنان يقرر الإغلاق العام لكبح (كورونا) وعون يدعو إلى التجاوب

لبنان يقرر الإغلاق العام لكبح (كورونا) وعون يدعو إلى التجاوب

الأزهر الشريف يُعزي بوفاة الدكتور صائب عريقات

الأزهر الشريف يُعزي بوفاة الدكتور صائب عريقات