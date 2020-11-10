"الخارجية": 13 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا حول العالم





كما لم تسجل "الخارجية" وفق تقرير وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أية حالة وفاة جديدة، ليبقى عدد الوفيات المسجلة 288، وليرتفع عدد الإصابات إلى 6863 إصابة.



وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى كولومبيا، وفق بيان للخارجية، بتسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية ليرتفع عدد الإصابات إلى ثلاث، فيما سجلت حالتي وفاة سابقين.



وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى فنزويلا، بتسجيل 10 اصابات جديدة في صفوف الجالية ليرتفع عدد الاصابات الى 25 اصابة، فيما سجلت ثلاث حالات وفاة سابقة.



كما أفادتنا سفارة دولة فلسطين لدى أوكرانيا بتسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الاصابات الى ثماني.



وأفاد الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الامريكية، حسب الخارجية، بعدم تسجيل اية حالة وفاة او إصابة جديدة في صفوف الجالية لليوم السابع على التوالي ليبقى عدد حالات الوفاة 81، وعدد الإصابات 4184 إصابة.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 13 إصابة جديدة في صفوف جالياتنا حول العالم.