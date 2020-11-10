حماس: الأسير الشهيد أبو وعر أحد أبطال المقاومة بانتفاضة الأقصى ونحمل الاحتلال مسؤولية استشهاده

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) شهيد فلسطين الأسير المناضل كمال أبو وعر (٤٦ عاماً) الذي ارتقى في سجون الاحتلال، نتيجة الإهمال الطبي الذي مارسته مصلحة السجون بحقه.



وتقدمت الحركة بالتعزية من عائلة الأسير وأهالي محافظة جنين، مشيرة إلى أن "الأسير كمال هو أحد أبطال المقاومة في انتفاضة الأقصى، وشهدت ميادين الضفة لعملياته البطولية ضد الاحتلال ومستوطنيه".



وحملت حماس في بيان رسمي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: الاحتلال المسؤولية عن هذه الجريمة البشعة التي تضاف إلى سجل جرائمه ضد أسرانا في السجون والتي ارتقى نتيجتها 226 أسيرا فلسطينيا منذ العام 1967.



ودعت المؤسسات الحقوقية إلى ملاحقة الاحتلال ومقاضاته على جرائمه بحق الأسرى، فسياسة الإهمال الطبي التي انتهجتها مصلحة السجون ضد الأسير أبو وعر في علاجه من مرض السرطان وعدم توفير العناية له ما أدى إلى إصابته بمرض كورونا وتدهور حالته الصحية، هو بمثابة قرار إعدام عن سبق الإصرار.



وأكدت حماس أن المقاومة ستواصل جهودها للإفراج عن أسرانا، فوعد الحرية هو عهد المقاومة الذي قطعته للأسرى، وإن حرية أسرانا تستحق منا كامل التضحية والفداء.