شؤون فلسطينية

حماس: الأسير الشهيد أبو وعر أحد أبطال المقاومة بانتفاضة الأقصى ونحمل الاحتلال مسؤولية استشهاده

حماس: الأسير الشهيد أبو وعر أحد أبطال المقاومة بانتفاضة الأقصى ونحمل الاحتلال مسؤولية استشهاده
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) شهيد فلسطين الأسير المناضل كمال أبو وعر (٤٦ عاماً) الذي ارتقى في سجون الاحتلال، نتيجة الإهمال الطبي الذي مارسته مصلحة السجون بحقه.

وتقدمت الحركة بالتعزية من عائلة الأسير وأهالي محافظة جنين، مشيرة إلى أن "الأسير كمال هو أحد أبطال المقاومة في انتفاضة الأقصى، وشهدت ميادين الضفة لعملياته البطولية ضد الاحتلال ومستوطنيه". 

وحملت حماس في بيان رسمي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: الاحتلال المسؤولية عن هذه الجريمة البشعة التي تضاف إلى سجل جرائمه ضد أسرانا في السجون والتي ارتقى نتيجتها 226 أسيرا فلسطينيا منذ العام 1967.

ودعت المؤسسات الحقوقية إلى ملاحقة الاحتلال ومقاضاته على جرائمه بحق الأسرى، فسياسة الإهمال الطبي التي انتهجتها مصلحة السجون ضد الأسير أبو وعر في علاجه من مرض السرطان وعدم توفير العناية له ما أدى إلى إصابته بمرض كورونا وتدهور حالته الصحية، هو بمثابة قرار إعدام عن سبق الإصرار. 

وأكدت حماس أن المقاومة ستواصل جهودها للإفراج عن أسرانا، فوعد الحرية هو عهد المقاومة الذي قطعته للأسرى، وإن حرية أسرانا تستحق منا كامل التضحية والفداء. 

أخبار ذات صلة

طالع: تحديثٌ للخريطة الوبائية لانتشار وباء (كورونا) في محافظة غزة

طالع: تحديثٌ للخريطة الوبائية لانتشار وباء (كورونا) في محافظة غزة

المجلس الوطني الفلسطيني: شعبنا يواصل تمسكه بنهج زعيمه الشهيد ياسر عرفات

المجلس الوطني الفلسطيني: شعبنا يواصل تمسكه بنهج زعيمه الشهيد ياسر عرفات

قلقيلية: 18 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

قلقيلية: 18 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

&#34;الأوقاف&#34; بغزة تُغلق مسجدين بمحافظة رفح مدة 48 ساعة

"الأوقاف" بغزة تُغلق مسجدين بمحافظة رفح مدة 48 ساعة

مركز فلسطين: ارتفاع أعداد الأسرى المصابين بفيروس (كورونا) إلى 129 أسير

مركز فلسطين: ارتفاع أعداد الأسرى المصابين بفيروس (كورونا) إلى 129 أسير

جنين: الاحتلال يعتقل شاباً ومستوطنون يقتحمون موقعا قرب سيلة الظهر

جنين: الاحتلال يعتقل شاباً ومستوطنون يقتحمون موقعا قرب سيلة الظهر

&#34;الخارجية&#34;: 13 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا حول العالم

"الخارجية": 13 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا حول العالم

المجلس الوطني: استشهاد الأسير كمال أبو وعر جريمة يجب أن تحاسب عليه إسرائيل

المجلس الوطني: استشهاد الأسير كمال أبو وعر جريمة يجب أن تحاسب عليه إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

قلقيلية: 18 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

قلقيلية: 18 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

&#34;الأوقاف&#34; بغزة تُغلق مسجدين بمحافظة رفح مدة 48 ساعة

"الأوقاف" بغزة تُغلق مسجدين بمحافظة رفح مدة 48 ساعة

مركز فلسطين: ارتفاع أعداد الأسرى المصابين بفيروس (كورونا) إلى 129 أسير

مركز فلسطين: ارتفاع أعداد الأسرى المصابين بفيروس (كورونا) إلى 129 أسير

جنين: الاحتلال يعتقل شاباً ومستوطنون يقتحمون موقعا قرب سيلة الظهر

جنين: الاحتلال يعتقل شاباً ومستوطنون يقتحمون موقعا قرب سيلة الظهر

&#34;الخارجية&#34;: 13 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا حول العالم

"الخارجية": 13 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا حول العالم

المجلس الوطني: استشهاد الأسير كمال أبو وعر جريمة يجب أن تحاسب عليه إسرائيل

المجلس الوطني: استشهاد الأسير كمال أبو وعر جريمة يجب أن تحاسب عليه إسرائيل

حماس: الأسير الشهيد أبو وعر أحد أبطال المقاومة بانتفاضة الأقصى ونحمل الاحتلال مسؤولية استشهاده

حماس: الأسير الشهيد أبو وعر أحد أبطال المقاومة بانتفاضة الأقصى ونحمل الاحتلال مسؤولية استشهاده

رئيس سلطة المياه يبحث احتياجات بلدية دورا

رئيس سلطة المياه يبحث احتياجات بلدية دورا

منوعات

شاهد: دنيا بطمة تجري تغيرات على شكلها بعد ولادتها

شاهد: دنيا بطمة تجري تغيرات على شكلها بعد ولادتها

شكران مرتجى: حين يغازلني أكون ابنة عشرين

شكران مرتجى: حين يغازلني أكون ابنة عشرين

شاهد: فيديو تشويقي لحلا الترك .. كيف تغيرت؟

شاهد: فيديو تشويقي لحلا الترك .. كيف تغيرت؟

هل خان حسام حبيب زوجته شيرين عبد الوهاب؟

هل خان حسام حبيب زوجته شيرين عبد الوهاب؟

شاهد: اختبار (كورونا) على طريقة آسر ياسين

شاهد: اختبار (كورونا) على طريقة آسر ياسين

تضارب الأنباء بشأن إصابة الفنانة عبلة كامل بمرض السرطان وبمرحلة متقدمة

تضارب الأنباء بشأن إصابة الفنانة عبلة كامل بمرض السرطان وبمرحلة متقدمة

شاهد: أحدث ظهور لعائلة &#34;القُبلات&#34;

شاهد: أحدث ظهور لعائلة "القُبلات"

شاهد: جنى عمرو دياب في ليلة حمراء بأحضان صديقها..وهجوم على والدها

شاهد: جنى عمرو دياب في ليلة حمراء بأحضان صديقها..وهجوم على والدها

شاهد: حب ورقص وأحضان..أكثر ما يظهره ماجد المصري من علاقته بزوجته

شاهد: حب ورقص وأحضان..أكثر ما يظهره ماجد المصري من علاقته بزوجته

هنادي مهنا تنهي جدل دعوة حمو بيكا وحسن شاكوش على زفافها وتُحرج والدها

هنادي مهنا تنهي جدل دعوة حمو بيكا وحسن شاكوش على زفافها وتُحرج والدها

عربي

الاحتلال يعلن اسقاط طائرة مسيرة لحزب الله اخترقت المجال الجوي من لبنان

الاحتلال يعلن اسقاط طائرة مسيرة لحزب الله اخترقت المجال الجوي من لبنان

السودان يعلن إصابة وزير الصحة المكلف بفيروس (كورونا)

السودان يعلن إصابة وزير الصحة المكلف بفيروس (كورونا)

لبنان يقرر الإغلاق العام لكبح (كورونا) وعون يدعو إلى التجاوب

لبنان يقرر الإغلاق العام لكبح (كورونا) وعون يدعو إلى التجاوب

الأزهر الشريف يُعزي بوفاة الدكتور صائب عريقات

الأزهر الشريف يُعزي بوفاة الدكتور صائب عريقات