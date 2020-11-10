رئيس سلطة المياه يبحث احتياجات بلدية دورا



حيث تطرق اللقاء الى احتياجات دورا من توسعة لشبكة المياه الحالية وتأهيل بعض الشبكات الداخلية وسط المدينة لتحسين وضع المياه والتقليل من نسبة الفاقد العالية.



وفي هذا الاطار تم الاتفاق على ان تقوم الطواقم الفنية بتحديد الاحتياجات الفعلية والعمل وفق الامكانيات المتوفرة لتزويد البلدية بالاحتياجات الطارئة للمساعدة في إنجاز الاعمال المتعلقة بالتأهيل والصيانة في أسرع وقت ممكن، وتركيب عدادات دفع مسبق وفق قرار بمجلس الوزراء بالخصوص.



كما تطرق اللقاء الى بحث مشروع الصرف الصحي، والحاجة الى إقامة محطة معالجة للمياه، علما ان البلدية ستساهم في إعداد المخططات والتصاميم وتنفيذ الوصلات المنزلية. إضافة الى بحث ضرورة انشاء محطة معالجة لمستشفى دورا الذي يستخدم للمصابين بفيروس (كورونا).







رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم في مكتبه اليوم رئيس بلدية دورا احمد سلهوب وعدد من اعضائها للاطلاع على احتياجات البلدية، وبحث سبل الدعم التي تقدمها سلطة المياه من اجل تحسين خدمات المياه فيها.