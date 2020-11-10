الجهاد الإسلامي تصدر بيان تعزية ومواساة برحيل صائب عريقات
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، بيان تعزية ومواساة برحيل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات.
أصدرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، بيان تعزية ومواساة برحيل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات.
وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:
بِسْم الله الرحمن الرحيم
"كل نفس ذائقة الموت"
تعزية ومواساة
بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة الأخ الدكتور صائب عريقات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
إننا نتقدم بالعزاء والمواساة من الأخوة في حركة فتح ، كما نشاطر آل عريقات العزاء، وخاصة أسرة الفقيد وأبناءه.
سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهله وأحبابه الصبر وحسن العزاء .
"كل نفس ذائقة الموت"
تعزية ومواساة
بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة الأخ الدكتور صائب عريقات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
إننا نتقدم بالعزاء والمواساة من الأخوة في حركة فتح ، كما نشاطر آل عريقات العزاء، وخاصة أسرة الفقيد وأبناءه.
سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهله وأحبابه الصبر وحسن العزاء .
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