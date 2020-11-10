الجهاد الإسلامي تصدر بيان تعزية ومواساة برحيل صائب عريقات





بِسْم الله الرحمن الرحيم



"كل نفس ذائقة الموت"



تعزية ومواساة



بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة الأخ الدكتور صائب عريقات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.



إننا نتقدم بالعزاء والمواساة من الأخوة في حركة فتح ، كما نشاطر آل عريقات العزاء، وخاصة أسرة الفقيد وأبناءه.



سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهله وأحبابه الصبر وحسن العزاء .



وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: