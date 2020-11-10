إسرائيل: (كنيست) تقر إعلان السلام مع مملكة البحرين

نتنياهو ووزير الخارجية البحريني

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رام الله - دنيا الوطن

أقرت (كنيست) في إسرائيل مساء اليوم الثلاثاء، إعلان السلام مع مملكة البحرين، بأغلبية 62 صوتاً، ومعارضة 14.



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ادعى اليوم الثلاثاء: إنه مقتنع بأن دولاً عربية أخرى ستنضم إلى عملية التطبيع مع إسرائيل مستقبلاً، و"سيقف كسور منيع في وجه الإسلام المتطرف بقيادة إيران"، وفق زعمه.



ودعا في خطاب ألقاه بعد ظهر اليوم في (كنيست) تمهيداً للتصويت على اتفاقية السلام مع البحرين، النواب العرب عن القائمة المشتركة إلى دعم الاتفاقية، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وأوضح نتنياهو أن هذا الإنجاز تم إحرازه ليس فقط بفضل الاتصالات الدبلوماسية التي تجرى منذ سنوات بل أيضا بسبب تغيير السياسة في البحرين والإمارات والسودان، مجددا شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دعمه لإسرائيل.