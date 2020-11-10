سلفيت: قرار بإغلاق كافة المساجد والمقاهي في ثلاث بلدات حتى إشعار آخر





يأتي ذلك في تصريح للمحافظ نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، مؤكدة أن القرار يأتي حرصاً على سلامة ابناء شعبنا في ظل تزايد الاصابات بفيروس (كورونا) في هذه البلدات.





وأكد كميل على ضرورة التقيد بإجراءات الوقاية والسلامة والابتعاد عن التجمعات مع ارتداء الكمامات.

رام الله - دنيا الوطنأصدر محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل، قراراً بإغلاق كافة المساجد والمقاهي في بلدات "الزاوية" و"ديراستيا" و"ياسوف" حتى إشعار آخر.