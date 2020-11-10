شؤون فلسطينية

سلفيت: قرار بإغلاق كافة المساجد والمقاهي في ثلاث بلدات حتى إشعار آخر

سلفيت: قرار بإغلاق كافة المساجد والمقاهي في ثلاث بلدات حتى إشعار آخر
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل، قراراً بإغلاق كافة المساجد والمقاهي في بلدات "الزاوية" و"ديراستيا" و"ياسوف" حتى إشعار آخر.

يأتي ذلك في تصريح للمحافظ نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، مؤكدة أن القرار يأتي حرصاً على سلامة ابناء شعبنا في ظل تزايد الاصابات بفيروس (كورونا) في هذه البلدات.

وأكد كميل على ضرورة التقيد بإجراءات الوقاية والسلامة والابتعاد عن التجمعات مع ارتداء الكمامات.

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