الإعلام الأمريكي: استقالة كبير مسؤولي السياسة بوزارة الدفاع

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، استقالة كبير مسؤولي السياسة بوزارة الدفاع (بنتاغون)، غداة إقالة الرئيس دونالد ترمب لوزير الدفاع مارك إسبر، كما نقلت قناة (الجزيرة).



وقال إسبر أمس الاثنين: إنه لم يكن "يوماً ضمن الأشخاص الذين يقولون نعم كل الوقت"، في إشارة للرئيس دونالد ترامب.



يأتي ذلك، في في مقابلة نشرت أمس، بأول تعليق له على قرار إقالته، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وأضاف إسبر: خضت مواجهاتي مع ترامب بعناية، آخذاً في الاعتبار، أن مغادرتي للمنصب، ستؤدي لتعيين شخص لا يقول لا للرئيس.



وقرر ترامب، اليوم الاثنين، تعيين كريستوفر ميلر، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، قائماً بأعمال وزير الدفاع، بأثر فوري.