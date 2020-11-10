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الأردن يسجل حصيلة قياسية جديدة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يسجل حصيلة قياسية جديدة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجل الأردن اليوم الثلاثاء، رقماً قياسياً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 91 حالة وفاة، و5996 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1386، والإصابات إلى 120982 منذ بدء الجائحة.

وأضافت الوزارة، في موجزها اليومي، أن عدد الحالات التي أُدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 281 حالة، فيما غادرت 216 حالة المستشفيات بعد شفائها.

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