مصدر بـ "الشؤون المدنية": ننفي صحة أنباء توجه عمال وتجار من غزة لإسرائيل





وقال المصدر في تصريحات لـ "دنيا الوطن" اليوم الثلاثاء: "ننفي الأخبار التي تتناقل والتي مفادها السماح للتجار بالسفر لأراضي عام 48".





وأضاف: أن الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي متوقفة بقرار سياسي، ولذلك هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.









رام الله - دنيا الوطنكشف مصدر في هيئة الشؤون المدنية، حقيقة الأنباء التي تحدثت بالسماح للتجار والعمال من قطاع غزة، بالسفر والعمل داخل أراضي عام 48.