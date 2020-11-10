مصدر بـ "الشؤون المدنية": ننفي صحة أنباء توجه عمال وتجار من غزة لإسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
كشف مصدر في هيئة الشؤون المدنية، حقيقة الأنباء التي تحدثت بالسماح للتجار والعمال من قطاع غزة، بالسفر والعمل داخل أراضي عام 48.
كشف مصدر في هيئة الشؤون المدنية، حقيقة الأنباء التي تحدثت بالسماح للتجار والعمال من قطاع غزة، بالسفر والعمل داخل أراضي عام 48.
وقال المصدر في تصريحات لـ "دنيا الوطن" اليوم الثلاثاء: "ننفي الأخبار التي تتناقل والتي مفادها السماح للتجار بالسفر لأراضي عام 48".
وأضاف: أن الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي متوقفة بقرار سياسي، ولذلك هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.
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