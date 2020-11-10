شؤون فلسطينية

مستعربون يختطفون شاباً قرب شارع قلنديا

مستعربون يختطفون شاباً قرب شارع قلنديا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اختطفت وحدة اسرائيلية خاصة- مستعربون، مساء اليوم الثلاثاء، شابا يعمل في محطة وقود على شارع قلنديا شمال مدينة القدس.

وأفاد شهود عيان، بأن نحو أربعة مستعربين يستقلون مركبة مدنية، توقفوا أمام محطة "اللوزي" للمحروقات في شارع قلنديا، واختطفوا الشاب أحمد حسن اللوزي من مكان عمله في المحطة المذكورة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

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