لا يعانيان من أمراض مزمنة.. ارتفاع عدد الشباب بقسم العناية المركزة بالمستشفى الأوروبي لخمسة

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، تسجيل ثلاث وفيات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في القطاع.





وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي لفيروس (كورونا) بالقطاع، إلى أن الوفيات الثلاثة تعود للمواطنين: فايزة يوسف أبو مدين (72 عاماً)، والمواطنة إلهام محمود إبراهيم شبير (65 عاماً)، والمواطن محمود سلمان المغني (72 عاماً).





وفيما يتعلق بالإصابات، أكدت الوزارة، أنه تم تسجيل 191 إصابة جديدة بالفيروس، لافتة في الوقت ذاته إلى أنه تم إجراء 2091 فحصاً مخبرياً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

رام الله - دنيا الوطنقال مدير المستشفى الأوروبي بغزة، يوسف العقاد: إن اثنين من الشباب وصلا الليلة الماضية، للمستشفى، يعانيان من صعوبة في التنفس.وأضاف في تصريحات لإذاعة (الأقصى): أن الشابين لم يعانيا من أي أمراض سابقاً، ليرتفع عدد الشباب في قسم العناية المركزة بمستشفى غزة الأوروبي إلى خمسة شباب.وشدد على أن هذا ناقوس خطر كبير، فيما "يتطلب من الجميع بدون استثناء الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية".وقال العقاد: في الماضي تظهر أعراض خفيفة على مصابي (كورونا)، ولم تتجاوز نسبة من هم في درجة الخطر 3%، وهم في مجملهم من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.وأضاف مدير المستشفى الأوروبي بغزة: أن المستشفى أصبح ممتلئ تقريباً، وإذا بقي وضع الإصابات بهذا الارتفاع فلن يتمكن المستشفى خلال أيام من استيعاب مزيد من المرضى.وشدد على أن هذه الموجة من (كورونا) هي "الأشد خطراً وفتكاً من الموجة الأولى"، مضيفاً أن "فصلي الخريف والشتاء تكثر فيهما الفيروسات ونزلات البرد، و إذا اجتمع على المريض فيروس (كورونا) وفيروسات أخرى، فيكون المريض في حالة خطر أشد من الخطر الذي كان في موجة (كورونا) الأولى.