نتنياهو: دول عربية أخرى ستنضم إلى عملية التطبيع

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رام الله - دنيا الوطن

ادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء: إنه مقتنع بأن دولاً عربية أخرى ستنضم إلى عملية التطبيع مع إسرائيل مستقبلاً، و"سيقف كسور منيع في وجه الإسلام المتطرف بقيادة إيران"، وفق زعمه.



ودعا في خطاب ألقاه بعد ظهر اليوم في (كنيست) تمهيداً للتصويت على اتفاقية السلام مع البحرين، النواب العرب عن القائمة المشتركة إلى دعم الاتفاقية، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وأوضح نتنياهو أن هذا الإنجاز تم إحرازه ليس فقط بفضل الاتصالات الدبلوماسية التي تجرى منذ سنوات بل أيضا بسبب تغيير السياسة في البحرين والإمارات والسودان، مجددا شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دعمه لإسرائيل.



ورفض نتنياهو اتهام رئيس المعارضة، يائير لابيد له بأنه لم يبذل جهودا للحفاظ على علاقات وطيدة مع الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، قائلا: إن له علاقات وطيدة وطويلة مع جو بايدن، وقدم شكره لبايدن وكمالا هاريس، لدعمها اتفاقات السلام.ا



من جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، إن وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف الزياني، سيزور إسرائيل قريبًا، وأنه يتوقع أن تتم الزيارة في التاسع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، وستكون هذه أول زيارة علنية لمسؤول رفيع في الحكومة البحرينية إلى إسرائيل.



وتطرق نتنياهو أيضا إلى أزمة كورونا وإلى إعلان شركة "فايزر" عن لقاح ناجح، قائلا إنه يعمل مع وزير الصحة، يولي إدلشتاين، وأشخاص في وزارته من أجل إحضار اللقاح إلى إسرائيل.



وأضح أنه تم القيام بخطوات حازمة من أجل لجم انتشار الفيروس، مشيرا إلى خفضه إلى أحد أدنى المستويات في العالم الغربي، وأعلن أنه سيتم فتح الاقتصاد تدريجيًا وبحذر.