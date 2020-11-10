"الصحة العالمية": لقاح فايزر ضد فيروس (كورونا) واعدٌ للغاية

وفي وقت سابق من اليوم نشرت شركة (BioNTech) الألمانية للأدوية نتائج مرحلية لاختبارات اللقاح الذي تطوره بالتعاون مع شركة (Pfizer) الأمريكية، وأكدت أن مدى فعاليته يتجاوز 90%.





وقالت شركة (فايزر): إنها ستوفر 1.3 مليار جرعة من لقاح فيروس (كورونا) العام المقبل، وكانت أعلنت الاثنين، فعالية لقاحها ضد فيروس (كورونا).





وقالت الشركة، في بيان: إنّ النتائج الأولية للتجارب النهائية على اللقاح "أثبتت فعاليته بنسبة 90%؛ ما يشير إلى أن الشركة تسير في الاتجاه الصحيح"، حسب ما نقلت وكالة (أسوشيتيد برس) الأمريكية.





وأضافت أنّها ستتقدم بطلب طارئ لترخيص استخدام اللقاح في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، كما وصفت الشركة إعلانها اليوم نتائج تجاربها على اللقاح المنتظر بأنه "يوم عظيم للعلم والإنسانية"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).





وتشرف على تطوير هذا اللقاح شركتا فايزر وبيونتيك، واختبر على 43 ألفاً و500 شخص في 6 بلدان، وحسب البيان، لم تكن هناك تحفظات صحية على مفعوله.



