"الصحة العالمية": لقاح فايزر ضد فيروس (كورونا) واعدٌ للغاية
رام الله - دنيا الوطن
وصفت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، لقاح "فايزر" ضد فيروس (كورونا)، بأنه "واعد للغاية".
وأضافت في تصريحات لها، نقلتها قناة (العربية)، بأنها تأمل بإنتاج اللقاح قبل نهاية العام.
وكانت المنظمة أفادت أمس الاثنين، بأن لقاح شركة (فايزر) قد يغير بشكل أساسي المسار الوبائي لفيروس (كورونا) بحلول آذار/ مارس المقبل.
وأعلنت المنظمة، أنه قد يتم توزيع لقاح ضد الفيروس على الشرائح الأكثر عرضة للإصابة بالمرض في العالم، حتى آذار/مارس 2021، مما سيغير جذرياً سير الجائحة.
وصفت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، لقاح "فايزر" ضد فيروس (كورونا)، بأنه "واعد للغاية".
وأضافت في تصريحات لها، نقلتها قناة (العربية)، بأنها تأمل بإنتاج اللقاح قبل نهاية العام.
وكانت المنظمة أفادت أمس الاثنين، بأن لقاح شركة (فايزر) قد يغير بشكل أساسي المسار الوبائي لفيروس (كورونا) بحلول آذار/ مارس المقبل.
وأعلنت المنظمة، أنه قد يتم توزيع لقاح ضد الفيروس على الشرائح الأكثر عرضة للإصابة بالمرض في العالم، حتى آذار/مارس 2021، مما سيغير جذرياً سير الجائحة.
وفي وقت سابق من اليوم نشرت شركة (BioNTech) الألمانية للأدوية نتائج مرحلية لاختبارات اللقاح الذي تطوره بالتعاون مع شركة (Pfizer) الأمريكية، وأكدت أن مدى فعاليته يتجاوز 90%.
وقالت شركة (فايزر): إنها ستوفر 1.3 مليار جرعة من لقاح فيروس (كورونا) العام المقبل، وكانت أعلنت الاثنين، فعالية لقاحها ضد فيروس (كورونا).
وقالت الشركة، في بيان: إنّ النتائج الأولية للتجارب النهائية على اللقاح "أثبتت فعاليته بنسبة 90%؛ ما يشير إلى أن الشركة تسير في الاتجاه الصحيح"، حسب ما نقلت وكالة (أسوشيتيد برس) الأمريكية.
وأضافت أنّها ستتقدم بطلب طارئ لترخيص استخدام اللقاح في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، كما وصفت الشركة إعلانها اليوم نتائج تجاربها على اللقاح المنتظر بأنه "يوم عظيم للعلم والإنسانية"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).
وتشرف على تطوير هذا اللقاح شركتا فايزر وبيونتيك، واختبر على 43 ألفاً و500 شخص في 6 بلدان، وحسب البيان، لم تكن هناك تحفظات صحية على مفعوله.
يشار أنّ هناك أكثر من عشر لقاحات في المراحل النهائية للاختبار، لكن يعد لقاح (فايزر) الأول الذي يحقق نتائج مرجوة.
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