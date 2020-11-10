حركة حماس تعلق على استشهاد الأسير كمال أبو وعر

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رام الله - دنيا الوطن

علقت حركة حماس، على استشهاد الأسير المريض كمال أبو وعر، مساء اليوم الثلاثاء، في سجون الاحتلال الاسرائيلي، مؤكدة انه جاء نتيجة الاهمال الطبي المتعمد من قبل مصلحة السجون.



وقال حازم قاسم، الناطق باسم الحركة: "استشهاد الاسير كمال أبو وعر في سجون الاحتلال نتيجة الاهمال الطبي المتعمد، يعكس اجرام المحتل وسادية السجان الصهيوني".



واضاف: "بارتقاء الشهيد كمال أبو وعر يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 226 شهيداً، وهو ما يعني أننا أمام جريمة حرب منظمة ترتكبها سلطات الاحتلال ضد أسرانا الأبطال.



وأشار الحركة، إلى أن إدارة سجون الاحتلال تتعمد انتهاك كل القوانين الدولية في التعامل مع الاسرى الفلسطينيين في سجونها، وتتصرف بمنطق البلطجة



وأكدت أن الشعب الفلسطيني ومقاومته سيبقون الاوفياء لقضية الأسرى وصولاً لكسر القيد عن كل أسرانا الأبطال.