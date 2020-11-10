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الاحتلال يعلن اسقاط طائرة مسيرة لحزب الله اخترقت المجال الجوي من لبنان

الاحتلال يعلن اسقاط طائرة مسيرة لحزب الله اخترقت المجال الجوي من لبنان
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أن قوات الجيش، أسقطت طائرة مسيرة تابعة لحزب الله اللبناني، اخترقت المجال الجوي من لبنان.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "قوات الجيش تابعت الطائرة المسيرة، طيلة الوقت، حتى إسقاطها دون أي يشكل ذلك أي خطر على المستوطنات المجاورة".

وأضاف: "تبقى القيادة الشمالية في حالة جاهزية كبيرة، ولن تسمح بخرق سيادة إسرائيل"، على حد تعبيره.

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