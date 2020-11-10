شؤون فلسطينية

شاهد: وصول جثمان الدكتور صائب عريقات لمستشفى الاستشاري في رام الله

شاهد: وصول جثمان الدكتور صائب عريقات لمستشفى الاستشاري في رام الله
رام الله - دنيا الوطن
وصل، جثمان الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، الى المستشفى الاستشاري في مدينة رام الله.

من المقرر أن تقام للراحل عريقات مراسم تشييع رسمية، بحسب ما أفاد به نائب رئيس حركة " فتح" محمود العالول، حيث سيصل الجثمان الى مقر الرئاسة الساعة العاشرة والنصف من صباح غد الأربعاء، وسيتم استقباله ضمن مراسم عسكرية رسمية، ثم يسجٌى جثمانه لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه من قبل الرئيس محمود عباس، والقيادة الفلسطينية، قبل أن ينطلق الجثمان من مقر الرئاسة في رام الله الى مدينة اريحا للصلاة عليه ومواراته الثرى.

وقد توفي عريقات، ظهر اليوم الثلاثاء، متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا) أثناء تواجده في مستشفى (هداسا عين كارم).

وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بيان نعي بوفاة عريقات، معلنا في الوقت ذاته تنكيس الأعلام والحداد ثلاثة أيام على روحه.

الفصائل الفلسطينية، والجهات الدولية والعربية بدورها، أصدرت بيانات، نعت من خلالها، بوفاة عريقات، متأثرا بإصابته بفيروس (كورونا).









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