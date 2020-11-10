استشهاد الأسير المريض كمال أبو وعر في سجون الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن نادي الأسير، مساء اليوم الثلاثاء، عن استشهاد الأسير المريض كمال أبو وعر داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي، ليرتفع بذلك عدد الاسرى الشهداء في سجون الاحتلال الى 226 أسيراً.



من جانبه، أكد مكتب إعلام الأسرى، حالة من التوتر الشديد والغليان، تسود السجون، في أعقاب إعلان استشهاد الأسير كمال أبو وعر، لافتا إلى أن الأسرى يواصلون التكبير والتهليل



وقال مكتب إعلام الأسرى: "الشهيد الأسير كمال أبو وعر صدر بحقه حكما ظالما بالسجن المؤبد 6 مرات بالإضافة لـ50 عامًا أمضى منها 17 عامًا، وقد تجاهل الاحتلال كافة المناشدات المطالبة بإطلاق سراحه بسبب وضعه الصحي الصعب".



يذكر ان الأسير أبو وعر كان يعاني من مرض السرطان، حيث اعتبره نادي الاسير هو من أخطر الحالات المرضية في سجون الاحتلال الاسرائيلي.



كما أصيب الأسير أبو وعر، بفيروس (كورونا) المستجد، مما أدى الى تراجع حالته الصحة بشكل أكبر، وسط أهمال طبي متعمد من قبل مصلحة سجون الاحتلال الاسرائيلي.